Μεξικό: Φονικό στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Νεκρή μία τουρίστρια, αυτοκτόνησε ο δράστης

Τρόμος στο Μεξικό! Ένοπλος άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (20.04.2026).

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουακάν στο Μεξικό.

Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σωθούν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

BREAKING: Canadian woman killed after shooter opens fire on tourists at Mexico’s Pyramids of Teotihuacán; multiple injured pic.twitter.com/dZVPcTudCv — Rapid Report (@RapidReport2025) April 20, 2026

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.