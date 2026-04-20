Μεξικό: Φονικό στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Νεκρή μία τουρίστρια, αυτοκτόνησε ο δράστης

Τρόμος στο Μεξικό! Ένοπλος άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (20.04.2026).

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουακάν στο Μεξικό.

Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σωθούν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.

