Πέθανε την περασμένη Κυριακή (10.12.2023) σε ηλικία 95 ετών η Μαρία Κονσουέλο Λοέρα, η μητέρα του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 95 ετών, εξαιτίας επιπλοκών χειρουργικής επέμβασης στη χοληδόχο κύστη, σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς της και ΜΜΕ στο Μεξικό.

Η Μαρία Κονσουέλο Λοέρα πέθανε σε νοσοκομείο στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα στο βορειοδυτικό Μεξικό, περιοχή που αποτελεί οχυρό του καρτέλ των ναρκωτικών που ίδρυσε ο γιος της, ο «Ελ Τσάπο», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο «Ελ Τσάπο», που για χρόνια θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στους ισχυρότερους βαρόνους των ναρκωτικών στο κόσμο, συνελήφθη από τις μεξικανικές Αρχές το 2016 κι εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2017.

Μετά την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 2019, εκτίει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην πολιτεία Κολοράντο.

