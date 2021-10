Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής (15/10) στο διεθνές αεροδρόμιο της Πόλη τους Μεξικού, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στον Τερματικό Σταθμό 2. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο ή τρεις τραυματίες.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο διεθνές αεροδρόμιο της Πόλη τους Μεξικού, σύμφωνα με το sputnik.com, επιβεβαίωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές, προσθέτοντας ότι η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι δράστες, σύμφωνα με το sputnik.com, ήταν δύο και επέβαιναν πάνω σε μια μηχανή. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν καθώς κυνηγούσαν ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε στην περιοχή του διεθνές αεροδρομίου της Πόλη τους Μεξικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους δράστες, ωστόσο λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

