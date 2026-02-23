Μεξικό: Σύντροφος του βαρόνου ναρκωτικών τον «πρόδωσε» και οδήγησε τις αρχές στην «κρυψώνα» του – Η σύλληψη και η εκτέλεση του «Ελ Μέντσο»

Μέσω μιας από τις ερωτικές του συντρόφους, εντόπισαν οι μεξικανικές και οι και αμερικανικές υπηρεσίες τον βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστό και ως «Ελ Μέντσο», οι οποίες τον παρακολουθούσαν αφού πρόκειται για έναν από τους πιο καταζητούμενους ηγέτες καρτέλ του Μεξικού.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε τη Δευτέρα το πρωί (23.02.2026), η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ διαβεβαίωσε το κοινό ότι η χώρα βρίσκεται «υπό έλεγχο» μετά την επιχείρηση των μεξικανικών αρχών εναντίον του 59χρονου βαρόνου των ναρκωτικών, «Ελ Μέντσο» και επί χρόνια ηγέτη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, δήλωσε ότι ο στρατός εντόπισε τον «Ελ Μέντσο» στην παραθεριστική πόλη Ταλαλπάν κοντά στην Γκουανταλαχάρα, ακολουθώντας μια γυναίκα που αναγνωρίστηκε ως η «σύντροφος» του βαρόνου ναρκωτικών.

Αυτό έγινε την Παρασκευή. Η γυναίκα έφυγε την επόμενη μέρα, αλλά ο «Ελ Μέντσο» παρέμεινε και ο στρατός σχεδίασε τις επόμενες 24 ώρες τη σύλληψη ενός από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο. Έτσι, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων του στρατού, υποστηριζόμενη από στρατεύματα της Μεξικανικής Εθνοφρουράς, κινήθηκε προς το Ταλαλπάν, αλλά αντί να παραδοθούν, οι στρατιώτες δέχτηκαν σφαίρες.

Η Μεξικανή πρόεδρος, μαζί με τον στρατηγό Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχ,, περιέγραψαν λεπτομερώς την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν από την παρακολούθηση μιας από τις ερωτικές συντρόφους του «Ελ Μέντσο» οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην Ταπάλπα, την πόλη Χαλίσκο όπου εδρεύει το καρτέλ.

Σύμφωνα με τον Τρεβίγια Τρέχο, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών όταν ο «Ελ Μέντσο» προσπάθησε να δραπετεύσει. Αφού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, οι μεξικανικές αρχές τον μετέφεραν στην Πόλη του Μεξικού για να λάβει ιατρική βοήθεια, αλλά πέθανε καθ’ οδόν.

Τουλάχιστον 8 μέλη του καρτέλ και 3 Μεξικανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Τρεβίγια Τρέχο. Ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την επίθεση που εξαπέλυσε το καρτέλ εναντίον των μεξικανικών αρχών ως «πολύ βίαιη».

Η CJNG, όπως είναι γνωστή με τα αρχικά της στα ισπανικά, θεωρείται το πιο θανατηφόρο καρτέλ στο Μεξικό και ο κύριος διακινητής ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στις ΗΠΑ.

Ο «Ελ Μέντσο» θεωρήθηκε το μεγαλύτερο «βραβείο» που έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα η μεξικανική κυβέρνηση, καθώς έδειξε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είναι προσηλωμένη στην καταστολή των καρτέλ.

Ενώ η επιχείρηση διεξήχθη από μεξικανικές ειδικές δυνάμεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι παρείχαν πληροφορίες στην μεξικανική κυβέρνηση για να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

Εκατοντάδες οδοφράγματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αναφέρθηκαν σε 20 μεξικανικές πολιτείες, τα περισσότερα από αυτά στη Χαλίσκο, μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο». Καθώς οι πολίτες κρυβόντουσαν, είδαν αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες στη μέση των δρόμων, μεταξύ άλλων βίαιων πράξεων καθώς αρχίζει να φουντώνει ένας πιθανός πόλεμος διαδοχής εντός του καρτέλ.

Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης σε βενζινάδικα και τράπεζες, σύμφωνα με τον Omar García Harfuch, ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας του Μεξικού. Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, ο García Harfuch δήλωσε ότι 70 άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με τέτοιου είδους βίαιες πράξεις. Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 30 ύποπτοι για μέλη καρτέλ και 27 μεξικανικές αρχές που ανταποκρίθηκαν στο ξέσπασμα βίας έχουν επίσης σκοτωθεί.

«Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια σε όλο το Μεξικό, και αυτό ακριβώς γίνεται», δήλωσε η Σάινμπαουμ, προσθέτοντας ότι οι αποκλεισμοί σταμάτησαν τη Δευτέρα.

Παράλληλα, πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις την Κυριακή ως απάντηση στη βία που ξέσπασε στους δρόμους του Μεξικού, αφήνοντας τους ταξιδιώτες αποκλεισμένους σε όλη τη χώρα.

Μια προειδοποίηση ασφαλείας από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ που καλούσε τους Αμερικανούς πολίτες σε πέντε μεξικανικές πολιτείες να «μείνουν στα σπίτια τους» παρέμεινε σε ισχύ τη Δευτέρα.

Οι περιοχές που επηρεάζονται από τον συναγερμό περιλαμβάνουν τις πολιτείες Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν, καθώς και την πολιτεία Ταμαουλίπας, ιδίως την πόλη Ρεϊνόσα, και την πολιτεία Χαλίσκο, συμπεριλαμβανομένων των Τσαπάλα, Γκουανταλαχάρα και της τουριστικής πόλης Πουέρτο Βαγιάρτα.

Η Σάινμπαουμ δήλωσε ότι οι ακυρωμένες πτήσεις, ιδίως ορισμένες στο Πουέρτο Βαγιάρτα, αναμένεται να αποκατασταθούν πλήρως έως αύριο Τρίτη.