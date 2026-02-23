Μεξικό: Χάος μετά τη δολοφονία του βαρόνου «Ελ Μέντσο» – Καμένα οχήματα, πυροβολισμοί και χιλιάδες στρατιωτικοί στους δρόμους

«Το Μεξικό πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του κατά των Καρτέλ και των Ναρκωτικών!» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο», ενός από τους πιο διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του δήλωσε ότι το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του στην καταπολέμηση των καρτέλ και των ναρκωτικών. Αυτό έρχεται μετά την εξόντωση του ηγέτη του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στη λατινοαμερικανική χώρα, του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εξαιρετική συνέντευξη του Αμερικανού πατριώτη Derek Maltz, από τον υπέροχο παρουσιαστή του Fox & Friends Lawrence Jones, ο οποίος είναι καταπληκτικός! Το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ο στρατός στο Μεξικό σκότωσε την Κυριακή (22.02.2026) τον πιο ισχυρό αρχηγό καρτέλ της χώρας και έναν από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες των ΗΠΑ. Αμέσως μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» ωστόσο, ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε πολλές περιοχές του Μεξικού, καθώς ένοπλοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και έστησαν οδοφράγματα σε 20 πολιτείες.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» σηματοδότησε την πιο σημαντική νίκη της κυβέρνησης στην εκστρατεία της κατά των καρτέλ και μια σημαντική εξέλιξη που πρέπει να παρουσιάσει η κυβέρνηση Τραμπ. Την ίδια ώρα, μέλη του καρτέλ έβαλαν φωτιά σε οχήματα, απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους και προκάλεσαν εκτεταμένο πανικό. Πόλεις όπως η Γκουανταλαχάρα άδειασαν καθώς οι κάτοικοι κατέφυγαν στα σπίτια τους και τα σχολεία σε αρκετές πολιτείες ακύρωσαν τα μαθήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι συμβαίνει στο Μεξικό

Οι αρχές ανέφεραν πολλά θύματα: Ένοπλοι των καρτέλ σκότωσαν προσωπικό ασφαλείας στην Ταπάλπα, τη Σαποπάν, το Πουέρτο Βαγιάρτα και τη Γκουανταλαχάρα. Αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν και αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν. Ο στρατός κατάσχεσε βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και εκτοξευτών πυραύλων, εν μέσω του χάους και των αναταραχών που ακολούθησαν.

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του Καρτέλ του Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) μετά την στρατιωτική επιχείρηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομαρ Γκαρσία Χαρφούχ.

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα επίσης σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.

Αξιωματούχοι στο Χαλίσκο, το Μιτσοακάν και το Γκουαναχουάτο ανέφεραν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια της Κυριακής, συμπεριλαμβανομένων επτά μελών της εθνοφρουράς.

Η πρωτεύουσα του Χαλίσκο, η Γκουανταλαχάρα, έκλεισε σε μεγάλο βαθμό την Κυριακή το βράδυ, καθώς οι κάτοικοι είχαν προστατευθεί σε εσωτερικούς χώρους. Τέσσερις αγώνες ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου που ήταν προγραμματισμένοι για την Κυριακή αναβλήθηκαν.

Ο στρατός έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media έδειχναν επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στο αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα και καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη – θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα.

BREAKING: Video from inside Guadalajara Airport shows chaos amid reports that gunmen stormed the area after Mexican drug lord “El Mencho” was killed in Mexico. Credit: Tore Says pic.twitter.com/BSONXnhLTB — RV Global Reset (@Ldyheart) February 23, 2026

Ο κυβερνήτης Πάμπλο Λέμους προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους και ανέστειλε τις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα σε αρκετές πολιτείες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στις πολιτείες Χαλίσκο, Ταμαουλίπας, Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν, συμβουλεύοντάς τους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Meksika’da Kartel lideri Nemesio Oseguera Cervantes, diğer adıyla “El Mencho”nun öldürülmesi sonrası karteller sokakları, hastaneleri, havaalanlarını ve diğer kamuya açık yerlere saldırdı. pic.twitter.com/gGm5rMMIZF — Odak TV (@OdakTV1) February 23, 2026

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο

Πρόκειται για τον ηγέτη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, το οποίο δρα από τη δυτική πολιτεία Χαλίσκο και είναι γνωστό για το μεγάλο στρατιωτικό οπλοστάσιό του. Ο 59χρονος Ελ Μέντσο καταγόταν από τη γειτονική πολιτεία Μιτσοακάν, ενώ φημολογείται ότι ήταν αστυνομικός πριν γίνει βαρόνος ναρκωτικών.

Ανήλθε στις τάξεις του υποκόσμου διακίνησης ναρκωτικών του Μεξικού τη δεκαετία του 1990. Το 1994, καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ηρωίνης και εξέτισε ποινή φυλάκισης σχεδόν τριών ετών πριν επιστρέψει στο Μεξικό.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τις εξωφρενικές μεθόδους του Ελ Μέντσο να απειλεί και να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του. Φέρεται να έστειλε ένα κομμένο κεφάλι γουρουνιού μέσα σε ένα παγωμένο σεντούκι σε έναν Μεξικανό δικηγόρο ως απειλή, ανέφερε το περιοδικό Rolling Stone το 2015, επικαλούμενο έναν ανώνυμο πρώην πράκτορα της DEA.

Μια ηχογράφηση κλήσης τον κατέγραψε να απειλεί έναν τοπικό διοικητή της αστυνομίας με το διακριτικό κλήσης «Δέλτα Ένα», να υπόσχεται να σκοτώσει τον ίδιο, «ακόμα και τα σκυλιά του», αν οι αστυνομικοί του δεν υποχωρούσαν, και στη συνέχεια να ολοκληρώνει το απειλητικό μήνυμά του με ένα αδιάφορο «Συγγνώμη για την κακή γλώσσα».

Así el Costco de Puerto Vallarta, Jalisco.



No salgan de sus casas u hoteles. pic.twitter.com/OaAh6SWCcq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026

Καθώς ο Ελ Μέντσο ανέβαινε στην ιεραρχία και γινόταν ισχυρός έμπορος ναρκωτικών, άρχισε να επενδύει σε μεγάλα ποσά σε υποβρύχια, τα οποία χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, ανέφερε το Rolling Stone. Πρόσθεσε, επικαλούμενο τον πρώην πράκτορα της DEA, ότι ο Ελ Μέντσο προσέλαβε Ρώσους μηχανικούς του ναυτικού για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των υποβρυχίων.

Έγινε ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες της Ουάσινγκτον, η οποία είχε προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Το καρτέλ νέας γενιάς του Χαλίσκο

Ο Ελ Μέντσο ίδρυσε το καρτέλ περίπου το 2009 και το επέκτεινε γρήγορα, χρησιμοποιώντας στρατολόγηση μέσω ίντερνετ και διαφοροποιώντας τις ροές εισοδήματός του μέσω κλοπής καυσίμων, εκβιασμού, απάτες με χρονομεριστική μίσθωση και άλλες απάτες.

Οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει το καρτέλ του Χαλίσκο μαζί με το καρτέλ Σιναλόα ως τις οργανώσεις που ευθύνονται κυρίως για τη διακίνηση φαιντανύλης στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) θεωρεί το καρτέλ του Χαλίσκο εξίσου ισχυρό με το Σιναλόα, με παρουσία και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Η DEA δήλωσε ότι δραστηριοποιείται σε 21 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού.

Το καρτέλ του Χαλίσκο έχει γίνει διαβόητο για τις επιθέσεις του στις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας. Το 2015, κατέρριψε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο στο Χαλίσκο. Το 2020, προσπάθησε να δολοφονήσει τον τότε αρχηγό της αστυνομίας της Πόλης του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως ομοσπονδιακός γραμματέας ασφαλείας.

EE. UU. respalda operativo que abatió a “El Mencho”, el mayor golpe al narco en México en años pic.twitter.com/zB0Bjyh8XU — elvigilante (@elvigilantextra) February 23, 2026

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, το Μεξικό παρέδωσε στις ΗΠΑ τον ανώτερο ηγέτη του καρτέλ του Χαλίσκο, Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, αδελφό του Ελ Μέντσο. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν οκτώ λατινοαμερικανικές εγκληματικές ομάδες και ομάδες εμπορίας ναρκωτικών ως «παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις», συμπεριλαμβανομένου του καρτέλ του Χαλίσκο.

Η στρατιωτική επέμβαση και η δολοφονία

Ο Ελ Μέντσο δολοφονήθηκε από τις μεξικανικές ειδικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης για τη σύλληψή του στην Ταλπάλπα, στο νότιο τμήμα της Χαλίσκο, την Κυριακή. Στρατεύματα στάλθηκαν για να συλλάβουν τον Ελ Μέντσο και οι οπαδοί του προσπάθησαν να τους απωθήσουν. Οι αρχές δήλωσαν ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε την Κυριακή στο X ότι η Γραμματεία Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η επιχείρηση διεξήχθη από ομοσπονδιακές δυνάμεις. «Την αναγνώρισή μου προς τον Μεξικανικό Στρατό, την Εθνοφρουρά, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας», έγραψε.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έγραψε στο X ότι οι ΗΠΑ είχαν παράσχει πληροφορίες στην μεξικανική κυβέρνηση για να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

«Σε αυτήν την επιχείρηση, τρία επιπλέον μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν, τρία τραυματίστηκαν και δύο συνελήφθησαν», έγραψε ο Λέβιτ. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους.

Πώς αντέδρασαν οι Μεξικανοί

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι το μεξικανικό κοινό υποστηρίζει ως επί το πλείστον τις ενέργειες της κυβέρνησης για τον περιορισμό των καρτέλ. Η κυβέρνηση ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι ο μέσος αριθμός δολοφονιών ανά ημέρα στο Μεξικό είχε μειωθεί κατά 37% από τότε που η Sheinbaum ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 2024. «Είναι εξαιρετικά δημοφιλής», είπε ο Σμιθ. «Και ο Μέντσο ήταν ευρέως μισητός».

Η Σάινμπαουμ είχε ποσοστό αποδοχής περίπου 70% στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία και το Συμβούλιο της Αμερικής, οργανισμούς με έδρα τη Νέα Υόρκη που επικεντρώνονται στην προώθηση της πολιτιστικής και πολιτικής κατανόησης και των επιχειρηματικών δεσμών στην Αμερική. Η βαθμολογία παραμένει σταθερή από τότε που εξελέγη η Σάινμπαουμ.

«Ήταν ευρέως γνωστό – και επικρίθηκε – ότι ο προκάτοχος της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ακολούθησε μια πολιτική «αγκαλιές όχι σφαίρες»», δήλωσε ο Ρούμπιο-Μάρκες.

«Αυτή είναι μια σαφής στροφή 180 μοιρών σε αυτήν την προηγούμενη πολιτική από την κυβέρνηση Morena [του κόμματος του Lopez Obrador και της Sheinbaum] και μια έμμεση αναγνώριση ότι το έγκλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφάσεις και μια εξελιγμένη στρατηγική που περιλαμβάνει πληροφορίες, μυστικές υπηρεσίες και συνεργασία με τις ΗΠΑ, καθώς και συντονισμό και εκπαίδευση με παράγοντες στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης».

Πόσο σημαντική είναι η εμπλοκή των ΗΠΑ

Ο Μπέντζαμιν Σμιθ, καθηγητής ιστορίας της Λατινικής Αμερικής στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι πιο πρόσφατες συλλήψεις Μεξικανών βαρόνων ναρκωτικών έχουν την υποστήριξη των ΗΠΑ. «Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο», είπε.

Η Βανέσα Ρούμπιο-Μάρκες, αναπληρώτρια κοσμήτορας εκτεταμένης εκπαίδευσης στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής στο London School of Economics, δήλωσε ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ στην επιχείρηση «μιλάει για την ανάγκη ύπαρξης μόνιμου και αποτελεσματικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».

«Ως μια διακρατική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εισαγωγή παράνομων ουσιών, την παραγωγή, την εμπορία, την κατανάλωση, το ξέπλυμα χρήματος, τη ροή όπλων, τον εκβιασμό και τη διαφθορά και από τις δύο πλευρές των συνόρων, και οι δύο χώρες πρέπει να συνεργαστούν για την καταπολέμηση αυτών των οργανώσεων και των παράνομων δραστηριοτήτων τους και για να είναι σε θέση να προστατεύσουν τους πολίτες», δήλωσε ο Ρούμπιο-Μάρκες, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει το Μεξικό σε διάφορα διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια

Η επιχείρηση που σκότωσε τον Ελ Μέντσο θα μπορούσε να ωφελήσει το Μεξικό στις διαπραγματεύσεις του με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς ή ακόμη και να καταφύγει σε στρατιωτική δράση εάν το Μεξικό δεν καταστείλει τα καρτέλ ναρκωτικών.

Ωστόσο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα βίας στο Μεξικό, επειδή τα καρτέλ ενδέχεται να αντιδράσουν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Ο Σμιθ είπε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «περισσότερες δημόσιες δολοφονίες».

«Τον τελευταίο χρόνο, το μεξικανικό κράτος κατάφερε να μειώσει τις ανθρωποκτονίες. Υποψιάζομαι ότι αυτή η δολοφονία θα αντιστρέψει αυτή την τάση», είπε.

Δεν είναι σαφές τι επιφυλάσσει το μέλλον για το καρτέλ της Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, επειδή ο θάνατος του Ελ Μέντσο άφησε ένα κενό εξουσίας και είναι άγνωστο ποιος θα τον διαδεχθεί.

«Η καταπολέμηση των εγκληματικών παραγόντων δεν αφορά μόνο την απαλλαγή από τους ηγέτες και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ρούμπιο – Μάρκες. «Υπονοεί μια σύνθετη στρατηγική που περιλαμβάνει την πρόληψη, την καταπολέμηση ισχυρών όπλων που χρησιμοποιούνται από τα καρτέλ, την αποδιάρθρωση των πολυεπίπεδων δικτύων τους, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, καθώς και αποτελεσματικές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη».