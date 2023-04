Η κυβέρνηση του Μεξικού βρήκε εντέλει αγοραστή για το προεδρικό αεροσκάφος, καθώς το αγόρασε το Τατζικιστάν. Το αεροσκάφος είχε μείνει στα… αζήτητα και οι Μεξικανοί προσπαθούσαν επί τέσσερα χρόνια να το πουλήσουν, αλλά οι προσπάθειές τους είχαν πέσει στο κενό ως τώρα.

Η κυβέρνηση του Τατζικιστάν αγόρασε το αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της μεξικανικής προεδρίας έναντι 1,66 δισ. πέσος (ή περίπου 92 εκατ. δολάρια). Αυτό ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ (20.4.2023) ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ή ΑΜΛΟ, προσθέτοντας πως «είμαστε ευτυχείς» για την κατάληξη του εγχειρήματος.

Τα χρήματα από την πώληση στο Τατζικιστάν θα διατεθούν για να ανεγερθούν δύο νοσοκομεία 80 κλινών σε φτωχές πολιτείες του Μεξικού (την Οαχάκα και την Γκερέρο), διευκρίνισε ο αρχηγός του κράτους. «Θα οικοδομηθούν από το σώμα μηχανικού του στρατού και θα εγκαινιαστούν προτού τελειώσει η θητεία μου», υποσχέθηκε.

Ο πρόεδρος του Μεξικού, που ανήκει στην εθνικιστική αριστερά, δεν χρησιμοποίησε το αεροσκάφος ούτε μια φορά αφότου ανέλαβε την εξουσία, το 2018. Κατά την άποψή του, το πολυτελές αεροπλάνο με χώρο για 80 ήταν σύμβολο σπατάλης και απρέπειας σε μια χώρα με τόσο εκτεταμένη φτώχεια.

Ο κ. Λόπες Ομπραδόρ παίρνει εμπορικές πτήσεις όταν μετακινείται στο εξωτερικό και σπανίως ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Το αεροσκάφος Dreamliner είχε αγοραστεί έναντι 219 εκατομμυρίων δολαρίων από τον προκάτοχό του, τέως πρόεδρο του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο.

Όμως η ελπίδα του σημερινού προέδρου πως το αεροσκάφος θα έβρισκε γρήγορα αγοραστή, για παράδειγμα στις ΗΠΑ, στον Καναδά ή στην Αργεντινή, διαγράφτηκε επανειλημμένα και το ζήτημα μετατράπηκε σε πολιτικό σίριαλ. Για παράδειγμα, είχε αναγγελθεί πως θα προσφερόταν σε λοταρία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για να βελτιωθεί το σύστημα υγείας, ή ότι θα ενοικιαζόταν σε επιχειρηματίες για να μεταφέρει στελέχη που μετακινούνταν για γιορτές και εταιρικές εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ είχε μετατρέψει το προεδρικό αεροσκάφος σε σύμβολο για να επιτίθεται στις «πολιτικές ελίτ», κάτι που επανέλαβε και χθες. «Είναι σημαντικό να ξέρουν όλοι πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι (στην κυβέρνηση) πριν, πώς ενεργούσαν οι αρχές, σαν μικροί Φαραώ. Όχι πια».

