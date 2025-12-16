Μεξικό: Βουλευτές μαλλιοτραβήχτηκαν πάνω στο βήμα – Σπρωξιές και χτυπήματα σε live μετάδοση

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Βουλή στο Μεξικό, όταν γυναίκες βουλευτές, πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Μια ομάδα γυναικών βουλευτών στο Κογκρέσο της Πόλης του Μεξικού καυγάδισαν άγρια τη Δευτέρα 15.12.2025, με τις κάμερες να μεταδίδουν live τα επεισόδια με τα χτυπήματα και τα μαλλιοτραβήγματα μέσα στη Βουλή να σοκάρουν.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα γυναικών από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) πλησίασε το βήμα του κοινοβουλίου, διαμαρτυρόμενη για έναν κανονισμό που, όπως υποστήριξαν, είχε παραβιάσει το αριστερό κόμμα Morena, το οποίο κατέχει και την πλειοψηφία στο σώμα.

Η συζήτηση στη Βουλή αφορούσε τη μεταρρύθμιση της υπηρεσίας εποπτείας της διαφάνειας της δημοτικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Lawmakers clashed in Mexico City's congress as the opposition National Action Party protested a proposal to dissolve the city's transparency institute pic.twitter.com/a4IQEoAR9z
December 16, 2025

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τουλάχιστον πέντε βουλευτές και από τα δύο κόμματα να καυγαδίζουν έντονα, με σπρωξίματα, χαστούκια και τράβηγμα μαλλιών, καθώς βουλευτές του Morena προσπαθούσαν να απομακρύνουν με τη βία τα μέλη του PAN από το βήμα, παρά το γεγονός ότι εκείνα αρνούνταν να φύγουν.

«Καταλάβαμε το βήμα ειρηνικά, χωρίς να αγγίξουμε κανέναν και η απόφαση της πλειοψηφίας και των συμμάχων της ήταν να προσπαθήσουν να ξανανέβουν στο βήμα με τη βία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά το περιστατικό ο Αντρές Αταΐδε, συνεργάτης των εκπροσώπων του PAN.

Caos se apodera del Congreso de la Ciudad de México



Un violento enfrentamiento entre diputadas en el Congreso de la Ciudad de México se desató tras la aprobación de un nuevo Instituto de Transparencia. pic.twitter.com/hZz181Ni1k — El Ojo (@ElOjoEn) December 16, 2025

Η Ντανιέλα Άλβαρες, μία από τις βουλευτές του PAN που πλησίασαν το βήμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όχι μόνο είναι χυδαίο, όχι μόνο είναι επιθετικό, αλλά είναι και λυπηρό να βλέπουμε ότι αυτό είναι το κόμμα που κυβερνά την πόλη».

Μετά τον καβγά, οι βουλευτές του PAN αποχώρησαν από την αίθουσα και η πλειοψηφία του Morena συνέχισε τη συζήτηση χωρίς την παρουσία της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με αναρτήσεις στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του Κογκρέσου της Πόλης του Μεξικού.