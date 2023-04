Σοκαριστικό είναι το περιστατικό που συνέβη στο Μεξικό, όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα αερόστατο που επέβαινε μια οικογένεια, με το ζευγάρι να βρίσκει τραγικό θάνατο και την κόρη τους να γλυτώνει με κάταγμα στο χέρι και δευτέρου βαθμού εγκαύματα, αφού έκανε βουτιά στο κενό για να αποφύγει τις φλόγες.

Η οικογένεια έκανε το ταξίδι γιατί ήταν μια έκπληξη που οργάνωσε ο πατέρας. Μάλιστα, ανέβασαν και selfie στα social media. Ωστόσο, η πτήση ήταν μοιραία, αφού η φωτιά ξεσπάει και καταστρέφει γρήγορα το αερόστατο, το οποίο καταλήγει στο έδαφος και οι επιβαίνοντες φαίνονται να πηδούν έξω.

Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε από περιοίκους που είδαν τη φωτιά και τη συντριβή του αερόστατου. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν στο αερόστατο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά επέβαινε πιλότος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η DailyMail.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 50χρονος Χοσέ Νολάσκο, η 38χρονη Βιριντιάνα Μπεκερίλ και η κόρη τους, οι οποίοι κατάγονταν από την Καουχιμάλπα ντε Μορέλος στο Μεξικό και βρίσκονταν σε διακοπές. Στο βίντεο ακούγεται ένας από τους περαστικούς να λέει «θεέ μου, άνθρωποι πέφτουν».

Η αστυνομία του Μεξικού κάνει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, με τα τοπικά μέσα και τις Αρχές να αναφέρουν ότι μπορεί να οφείλεται σε βλάβη στο σύστημα αποθήκευσης καυσίμου.

