Ίσως μια μέρα, όταν γραφτεί η ιστορία της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, να εστιάσουμε στις πρώτες ημέρες της περασμένης εβδομάδας ως σημείο εκκίνησης του απόλυτου εκτροχιασμού και να βρούμε ένα περιεκτικό όνομα γι΄αυτό. Ίσως να το ονομάσουμε Δευτέρα της Μελάνια Τραμπ, έγραψε στις αρχές της εβδομάδας ο Frank Bruni στις σελίδες γνώμης των New York Times.

Θα σημειώσουμε ότι στις 20 Αυγούστου, η πρώτη κυρία δημόσια επέκρινε τα πρόσωπα που κάνουν bullying στο Ίντερνετ, την ώρα που ο σύζυγός της παρεκτρεπόταν και πάλι στο Twitter για να επιτεθεί με λύσσα κατά του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ.

Λίγη ώρα πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο η 48χρονη Μελάνια Τραμπ εκείνη την ημέρα είχε διαβάσει το tweet του συζύγου της κατά του Μάλερ. Τον χαρακτήριζε «απόβρασμα» και «σκύλο», παραβάλλοντάς τον με τον Τζόζεφ ΜακΚάρθι.

Μιλώντας λίγο μετά σε συνέδριο στο Μέριλαντ η Μελάνια Τραμπ δεν μάσησε τα λόγια της για τους κινδύνους του online bullying για τα παιδιά. «Τα κοινωνικά μέσα είναι μέρος της καθημερινής ζωής, «μπορούν να έχουν πολλά θετικά αποτελέσματα. Αλλά μπορούν επίσης να είναι επιζήμια και καταστροφικά, εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά», είπε η Μελάνια.

«Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν τα οφέλη και τις παγίδες των social media, ίσως και καλύτερα από κάποιους ενήλικες», δήλωσε η πρώτη κυρία. Ήταν σαν να μιλούσε για τον σύζυγό της, όπως έγραψαν κάποια αμερικανικά ΜΜΕ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Η «σύνδεση» των λόγων της πρώτης κυρίας με το tweet του Τραμπ ήταν αυτόματη για τα ΜΜΕ και η θεωρία που αρχίζει να κυκλοφορεί είναι ότι η Μελάνια τρολάρει συστηματικά τον πρόεδρο. Βρίσκει τρόπους να δείχνει ότι τον αψηφά. Η στάση της δείχνει πατριωτισμό, όμως παράλληλα του ξεπληρώνει τις ταπεινώσεις που έχει υποστεί από αυτόν.

Για την πρώτη του ομιλία για την Ένωση ενώπιον του Κογκρέσου, η Mελάνια επέλεξε να φορέσει ένα λευκό κοστούμι, που παρέπεμπε απευθείας στις suffragists και τον αγώνα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, καθώς και στην Χίλαρι Κλίντον.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πρώην μοντέλο δεν πρόβαλλε σχεδόν καθόλου το δικό της προφίλ. Τον Μάιο, ξεκίνησε την πρωτοβουλία Be Best για τη φροντίδα της υγείας των παιδιών, της χρήσης των μέσων ενημέρωσης και κατά της χρήσης ναρκωτικών. «Η πρώτη κυρία έχει επίγνωση της κριτικής. Αλλά αυτό δεν θα την εμποδίσει να κάνει ό, τι νομίζει ότι είναι σωστό «, δήλωσε η εκπρόσωπος της Στέφανι Γκισάμ.

Το ίδιο είχε δηλώσει η εκπρόσωπός της όταν κυκλοφόρησε πρόσφατα ότι κατά την διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό, ο τηλεοπτικός δέκτης της Μελάνια ήταν τοποθετημένος στο CNN και όχι στο FOX News, πράγμα που προκάλεσε την οργή του Tραμπ. Ήταν τυχαίο γεγονός ή μέρος της εξέγερσης; «Η πρώτη κυρία παρακολουθεί όποιο κανάλι θέλει», ήταν η δημόσια απάντηση της εκπροσώπου της.

Στην πραγματικότητα, μπορεί κανείς να μαντέψει συχνά τι σκέφτεται η 48χρονη Μελάνια. Έτσι, η πρώτη κυρία ταξίδεψε στα μεξικανικά σύνορα τον Ιούνιο για να επισκεφθεί κέντρο κράτησης παιδιών μεταναστών. Των παιδιών των οικογενειών παράνομων μεταναστών που χώρισε ο σύζυγός της προκαλώντας κατακραυγή. Τότε, φόρεσε ένα τζάκετ που έγραφε «I really don’t care, do U?». Τα μέσα ενημέρωσης το πήραν τοις μετρητοίς. Όμως, μάλλον ήταν ένα μήνυμα που απευθυνόταν στον σύζυγό της.

Ο ρόλος της Μελάνια Τραμπ συζητείται έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες: για κάποιους, το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία έχει βρεθεί στο χρυσό κλουβί και απλώς δανείζει στον » αυτοκράτορα» του Λευκού Οίκου ένα όμορφο πρόσωπο. Κάποιοι άλλοι βλέπουν στη συμπεριφορά τους μια μικρότερη ή μεγαλύτερη εξέγερση.

Αυτό που κυκλοφορεί μετ’ επιτάσεως όμως είναι ότι η Μελάνια ανυπομονεί να τελειώσει η προεδρία Τραμπ για να πάρει διαζύγιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, μετά από 13 χρόνια γάμου με τον Τραμπ, η Μελάνια δεν είναι πλέον ιδιαίτερα επιθυμητή. Άλλωστε δεν είναι μυστικό ότι δεν μοιράζονται τα βράδια την ίδια κρεβατοκάμαρα εδώ και πολύ καιρό. Ακόμη και στις επίσημες κρατικές επισκέψεις διατίθενται ξεχωριστές σουίτες.

Στο εγγύς μέλλον, η Μελάνια θέλει να ταξιδέψει μόνη της. Θα επισκεφτεί την Αφρική αργότερα φέτος, όπως ανακοίνωσε η πρώτη κυρία. Θέλει να μελετήσει «την πλούσια κουλτούρα και την ιστορία» των αφρικανικών χωρών. Εκείνων ακριβώς των χωρών που ο σύζυγός της έχει ονομάσει «χώρες απόπατους».

Πάντως, «… οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα προχωρούν καλά. Ελπίζω ότι όλοι θα απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Λευκού Οίκου»…, έγραψε πρόσφατα στο Twitter. Και συγκέντρωσε 51,2 χιλιάδες likes.

Planning is underway for this year’s #Christmas at the @WhiteHouse! There is still a lot of work to be done, but I hope everyone will enjoy our final holiday vision for the People’s House. pic.twitter.com/BXeV9xi69W

— Melania Trump (@FLOTUS) July 26, 2018