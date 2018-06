Ακόμη ένα μακελειό που σοκάρει τις ΗΠΑ και τον κόσμο. Πέντε νεκροί και δυο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του φονικού αμόκ ενός 38χρονου άνδρα. Αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Τζάρεντ Ράμος. Εισέβαλε το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Πέμπτης (28.06.2018) στα γραφεία της εφημερίδας Capital Gazette στο Μέριλαντ και εκτέλεσε πέντε δημοσιογράφους.

Η Αννάπολις, πρωτεύουσα του Μέριλαντ, βυθίστηκε στο πένθος. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τη νέα τραγωδία. Η μικρή, ήσυχη πόλη, περίπου μια ώρα έξω από την Ουάσιγνκτον βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο εξαιτίας του αιματηρού περιστατικού.

Ο Ράμος είχε προηγούμενα με την εφημερίδα και εκεί φαίνεται πως κρύβεται το κίνητρο πίσω από την επίθεσή του. Το 2012 είχε κάνει μήνυση στον τότε διευθυντή της Capital Gazette και έναν δημοσιογράφο. Αιτία η αποκάλυψη της εφημερίδας, ένα χρόνο νωρίτερα, πως είχε εντοπίσει μέσω Facebook μια γυναίκα και στη συνέχεια την παρενοχλούσε μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, της έστελνε e-mails με υβριστικό περιεχόμενο και την καλούσε να αυτοκτονήσει.

Ο 38χρονος είναι κάτοικος Μέριλαντ. Η επίθεση στην Capital Gazette χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή «στοχευμένη». Άλλωστε, σύμφωνα με τον Μπιλ Κραμπφ, αξιωματικό της αστυνομίας της πόλης, η εφημερίδα είχε δεχτεί απειλές από τον Ράμος μέσω των social media.

Τέσσερις από τους νεκρούς έχασαν επιτόπου τη ζωή τους και ο πέμπτος νεκρός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τα πυρά του Ράμος. Νεκροί είναι η Γουέντι Γουίντερς, η Ρεμπέκα Σμιθ, ο Ρόμπερτ Χιάανσεν (σ.σ. αδερφός του συγγραφέα Καρλ Χιάανσεν), ο Τζέραλντ Φίσμαν και ο Τζον ΜακΝαμάρα.

Ο Τζάροντ Ράμος εισέβαλε στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Capital Gazette στις 14:40 (21:40 ώρα Ελλάδας). Ήταν οπλισμένος με τουφέκι και καπνογόνα. Άνοιξε πυρ κατά των δημοσιογράφων της εφημερίδας μέσα από τη γυάλινη πόρτα, γαζώνοντας την αίθουσα σύνταξης.

«Έψαχνε θύματα» ανέφεραν αστυνομικές πηγές. Αφού εκτέλεσε τα θύματά του, ο 38χρονος άνδρας κρύφτηκε κάτω από ένα γραφείο. Συνελήφθη λίγο αφού η αστυνομία εισέβαλε στο κτίριο.

«Ο δράστης δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα στην ανάκριση», ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας. Υπήρξαν πληροφορίες πως ο Ράμος είχε αλλοιώσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα για να μην μπορεί να αναγνωριστεί. Αυτό πάντως δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.

Το 2012, ο Ράμος είχε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Έρικ Χάρτλι, τότε δημοσιογράφου της εφημερίδας και του Τόμας Μάρκαρτ, τότε διευθυντή της εφημερίδας. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Χάρτλι είχε γράψει ρεπορτάζ αποκαλύπτοντας πως ο δράστης του μακελειού στο Μέριλαντ παρενοχλούσε μέσω διαδικτύου άγνωστη γυναίκα.

Η γυναίκα αυτή, κατά πληροφορίες, ήταν συμμαθήτριά του. Την είχε βρει μέσω Facebook και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, της είχε στείλει πολλά e-mails, με υβριστικό περιεχόμενο. Την καλούσε, μάλιστα να αυτοκτονήσει! Το κείμενο είχε τίτλο «Ο Τζάροντ θέλει να γίνει φίλος σου»

Πέντε μέρες πριν δημοσιευθεί το ρεπορτάζ του Χάρτλι, ο Ράμος είχε δηλώσει ένοχος για την παρενόχληση. Το 2015, η δικαιοσύνη δικαίωσε την εφημερίδα και τον πρώην συνεργάτη της, σύμφωνα με τη Baltimore Sun, στην οποία ανήκει η Capital Gazette. Ο Ράμος, δεν κατάφερε να αποδείξει πως όσα ανέφερε το ρεπορτάζ της ψέματα. Κι έτσι έχασε τη δικαστική μάχη.

Καθώς Ράμος και Capital Gazette ήταν στα δικαστήρια, λογαριασμός στο Twitter με το όνομα του δράστη εμφάνισε αναρτήσεις κατά της εφημερίδας, του Χάρτλι και δικαστών στο Μέριλαντ. «Ναι Έρικ Τόμας Χάρτλι, μετακόμισες… πήγαινε να αυτοκτονήσεις πριν σε σκοτώσω εγώ (στο δικαστήριο)» ήταν ένα από τα μηνύματα, το 2014.

Σε αυτόν τον λογαριασμό δεν υπήρχαν αναρτήσεις από τον Ιανουάριο του 2016. Μέχρι την Πέμπτη, λίγα λεπτά πριν το μακελειό στο Μέριλαντ. «Άντε γα@@@@@τε, αφήστε με ήσυχο» ανέφερε το post στις 14:37.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η εφημερίδα είχε δεχτεί πολλά απειλητικά μηνύματα μέσω social media πριν την επίθεση.

Αν και η επίθεση έγινε στα γραφεία της, μέλη της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας είχαν το κουράγιο να καλύψουν το γεγονός της επίθεσης εναντίον τους. Και όχι μόνο αυτό. Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η εφημερίδα κυκλοφόρησε κανονικά. «Πέντε νεκροί στην Capital» είναι ο τίτλος. Στο εξώφυλλο οι φωτογραφίες των πέντε θυμάτων και εικόνες απ’ όσα έγιναν έξω από τα γραφεία της εφημερίδας.

Το εξώφυλλο μετά το μακελειό

Ένας από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας ο Φιλ Ντέιβις, δικαστικός και αστυνομικός ρεπόρτερ της εφημερίδας περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα έζησε. Τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε όταν ο δράστης άρχισε να «πυροβολεί πολλούς ανθρώπους μέσα στα γραφείο μας, ορισμένοι από τους οποίους είναι νεκροί».

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να ακούς ανθρώπους να τραυματίζονται από σφαίρες ενώ κρύβεσαι κάτω από το γραφείο σου και μετά να ακούς τον οπλοφόρο να ξαναγεμίζει», έγραψε στο twitter.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να καταφέρεται εναντίον μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, ανέφερε πως «οι σκέψεις και οι προσευχές (του) συνοδεύουν» τα θύματα και τις οικογένειές τους.

«Ενημερώθηκα για την επίθεση ενόπλου στην Capital Gazette στην Αννάπολις, στο Μέριλαντ. Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου συνοδεύουν τα θύματα και στις οικογένειές τους. Ευχαριστώ τους αστυνομικούς και τους τραυματιοφορείς που έσπευσαν στο σημείο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επιτόπου», έγραψε στο twitter.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018