Κόσμος

Μερτς: Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρό στρατό και εγγυήσεις ασφαλείας μεταπολεμικά – Δεν πρέπει να παραχωρήσει εδάφη

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες
Ουκρανός στρατιώτης πυροβολικού στο μέτωπο
Ουκρανός στρατιώτης πυροβολικού στο μέτωπο / REUTERS / Stringer

Κατηγορηματικός ήταν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για τους στόχους που πρέπει να βάλει η Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου, ώστε να αποτρέψει την Ρωσία να επιτεθεί μελλοντικά.

Ειδικότερα, ο Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε σε δηλώσεις του σήμερα (27.11.2025) ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ακόμα υποστήριξε πως το Κίεβο δεν θα πρέπει να εξαναγκασθεί να παραχωρήσει εδάφη, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογο του.

«Η πιο σημαντική εγγύηση, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός και το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία« τόνισε στη συνέχεια ο Μερτς.

«Αυτός είναι ο λόγος που συζητάμε το μέγεθος του ουκρανικού στρατού ως μελλοντικό στόχο», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες αντί για 600.000.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
84
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
21
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo