Μερτς: Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρό στρατό και εγγυήσεις ασφαλείας μεταπολεμικά – Δεν πρέπει να παραχωρήσει εδάφη

Κατηγορηματικός ήταν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για τους στόχους που πρέπει να βάλει η Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου, ώστε να αποτρέψει την Ρωσία να επιτεθεί μελλοντικά.

Ειδικότερα, ο Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε σε δηλώσεις του σήμερα (27.11.2025) ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ακόμα υποστήριξε πως το Κίεβο δεν θα πρέπει να εξαναγκασθεί να παραχωρήσει εδάφη, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογο του.

«Η πιο σημαντική εγγύηση, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός και το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία« τόνισε στη συνέχεια ο Μερτς.

«Αυτός είναι ο λόγος που συζητάμε το μέγεθος του ουκρανικού στρατού ως μελλοντικό στόχο», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες αντί για 600.000.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις.