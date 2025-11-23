Κόσμος

Μερτς: Η πρόταση Τραμπ για την Ουκρανία είναι υπερβολικά περίπλοκη για να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε την ανάγκη «να κάνουμε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα την Πέμπτη»
Ο Φρίντριχ Μερτς
Πρόταση επί του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, προκειμένου «να κάνουμε την Πέμπτη τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα», δήλωσε ότι έχει υποβάλει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε χαρακτηριστικά πως δεν θεωρεί ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποδοχή της πρότασης για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν δεν έχω πειστεί ότι η λύση που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτευχθεί εντός των προσεχών ημερών», δήλωσε ο καγκελάριος στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει αναθεωρήσει σε σημαντικό βαθμό το αμερικανικό σχέδιο και το έχει επιστρέψει.

«Τα 28 σημεία είναι υπερβολικά περίπλοκα για να επιτευχθεί συμφωνία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και υπογράμμισε την ανάγκη «να κάνουμε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα την Πέμπτη».

Σε αυτό το πνεύμα, όπως ανέφερε, υπέβαλε μια «περιορισμένη πρόταση» στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. «Η πρόταση συζητείται τώρα και στη Γενεύη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να μετακινήσουν τις ΗΠΑ και να επιμείνουν ότι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής.

Επιπλέον, απαιτούν μια πιο συγκεκριμένη εγγύηση ασφαλείας από τους Αμερικανούς για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας της συνθήκης του ΝΑΤΟ, ενώ τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εάν η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να την αποζημιώσει άμεσα.

Σύμφωνα με την πρόταση των Ευρωπαίων, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αρθούν μόνο σταδιακά.

Άλλες ρήτρες στο αμερικανικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης απελευθέρωσης όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι αποδεκτές.

