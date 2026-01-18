Κόσμος

Μερτς κατά Τραμπ: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική
Ο Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Annegret Hilse

Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στέκουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική.

Οι απειλές για δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».

Στο μεταξύ η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχωρεί σήμερα (18/01/2026) από τη Γροιλανδία έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή της, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Bundeswehr, διαψεύδοντας πληροφορίες ότι οι 15 Γερμανοί στρατιώτες επιστρέφουν νωρίτερα του προβλεπόμενου.

«Η αναγνωριστική αποστολή απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στη Γερμανία. Η αποστολή δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Οι στρατιώτες, οι οποίοι έφθασαν στη Γροιλανδία το απόγευμα της Παρασκευής, αναχωρούν σήμερα από το Νουούκ με ενδιάμεση στάση στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αποστολή τους περιελάμβανε τη διερεύνηση των επιλογών για την ασφάλεια της Γροιλανδίας από απειλές όπως π.χ. από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν. Επιπλέον, χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
427
125
100
88
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες από την Γροιλανδία – «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν το ΝΑΤΟ» απαντούν οι «8» στον Τραμπ
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας
Γερμανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία
34
Newsit logo
Newsit logo