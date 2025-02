Μέσα στη διαβόητη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ όπου ο Τραμπ σχεδιάζει «σκλαβοπάζαρο» φυλακισμένων

Η μέγκα - φυλακή Cecot (Detention Center Against Terrorism) - AP Photo/Salvador Melendez

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η πρόταση αυτή άνευ προηγουμένου συμπεριλαμβάνει «αμερικανούς υπηκόους και ανθρώπους με άδεια παραμονής» στις ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο βρίσκεται στην πρώτη του περιοδεία στο εξωτερικό ως ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ και επιδιώκει να επιβεβαιώσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τον Παναμά να κάνει «άμεσες αλλαγές» σε αυτό που αποκαλεί «επιρροή και έλεγχο» της Κίνας επί της Διώρυγας του Παναμά.

Ο Ρούμπιο είπε ότι ο Μπουκέλε είναι πρόθυμος να πάρει πίσω πολίτες από το Ελ Σαλβαδόρ καθώς και μετανάστες από άλλες χώρες και φάνηκε να προτείνει ότι θα εστιάσει σε μέλη συμμοριών της Λατινικής Αμερικής - όπως το MS-13 ή το Tren de Aragua.

Ο Μπουκέλε δήλωσε ότι η προσφορά του για τις φυλακές ήταν ένα βήμα παραπάνω από τη συμφωνία του 2019 για την αποδοχή μεταναστών. Και σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι πρόσφερε στις ΗΠΑ την ευκαιρία να «αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος του σωφρονιστικού τους συστήματος».

«Είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε μόνο καταδικασμένους εγκληματίες (συμπεριλαμβανομένων των καταδικασμένων πολιτών των ΗΠΑ) στη μέγα-φυλακή μας... έναντι αμοιβής». Ο Μπουκέλε, πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σαν Σαλβαδόρ, κέρδισε για πρώτη φορά την εξουσία το 2019 με τη δέσμευσή του να δημιουργήσει μια «νέα εποχή» για το Ελ Σαλβαδόρ, να αντιμετωπίσει τη βία των συμμοριών και τη διαφθορά και να καλλιεργήσει καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq