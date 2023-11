Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (19.11.2023) ότι πληρώματα των ασθενοφόρων της απομάκρυναν 31 πρόωρα βρέφη από το νοσοκομεία Αλ Σίφα προς τα νότια της Γάζας, με σκοπό να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο στη Ράφα.

Μετά από συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και το Γραφείο Συντονισμού για Ανθρωπιστικά Ζητήματα του ΟΗΕ, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος απομάκρυνε τα πρόωρα βρέφη από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το οποίο πολιορκείται από το Ισραήλ εδώ και πολλές ημέρες.

Τα βρέφη μεταφέρθηκαν στα νότια της Γάζας «για την προετοιμασία της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Ράφα», σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Το Ισραήλ πολιορκεί το νοσοκομείο Αλ Σίφα εδώ και πολλές ημέρες ενώ τα στρατεύματά του το «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή για να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους ότι η Χαμάς κρύβει κέντρα επιχειρήσεων και τα περιβόητα τούνελ της κάτω από αυτό, εκμεταλλευόμενη τη μονάδα υγείας ως ασπίδα.

Κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ηγήθηκε αποστολής εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκε χθες Σάββατο το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας για να διενεργήσει αυτοψία.

Περιγράφοντας ως «απελπιστική» την κατάσταση σε μια «ζώνη θανάτου», χαρακτήρισε αναπόφευκτη την αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου και την εκκένωσή του.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ – του οποίου οι εμπειρογνώμονες πέρασαν περίπου μια ώρα στο Αλ Σίφα – στο νοσοκομείο παραμένουν 25 γιατροί και νοσηλευτές και περίπου 260 ασθενείς. Μεταξύ αυτών – εκτός από τα βρέφη που πλέον μεταφέρονται αλλού – 22 αιμοκαθαιρόμενοι και δύο ασθενείς σε ΜΕΘ.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι συνεργάτες του επεξεργάζονται επειγόντως σχέδια για την άμεση εκκένωση των υπολοίπων ασθενών, του προσωπικού και των οικογενειών τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι απεσταλμένοι είδαν ένα νοσοκομείο που δεν ήταν πλέον σε θέση να λειτουργήσει: «χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς καύσιμα, με ιατρικές προμήθειες που εξαντλήθηκαν», έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

