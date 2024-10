Μέση Ανατολή: Αιματηρές μάχες Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Στα άκρα Τελ Αβίβ και Τεχεράνη, φόβοι για ολοκληρωτικό πόλεμο

Φλέγεται η Μέση Ανατολή! Αδιάκοπες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Νέες εκκλήσεις για εκκενώσεις από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν δεν απέκλεισε να πληγούν πετρελαιοπηγές του Ιράν.

Σκληρές μάχες σε πολλαπλά μέτωπα μαίνονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, την ώρα που Ισραήλ και Ιράν επιδίδονται σε εκατέρωθεν απειλές, εντείνοντας την ανησυχία για ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή.

Σκηνικό τρόμου σε Λίβανο, Γάζα, Συρία και Υεμένη όπου η ένταση «χτυπά κόκκινο», ενώ τα ισραηλινά μαχητικά πλήττουν ακατάπαυστα τη Βηρυτό και τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ξένοι υπήκοοι αναχωρούν κατά κύματα από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ανάμεσά τους και περίπου 60 Έλληνες και Κύπριοι που έφτασαν στη χώρα μας με C130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Ισραηλινοί κατάφεραν ακόμα, πλήγματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ σε Δαμασκό και Λαττάκεια, ενώ οι Χούθι της Υεμένης μιλάνε για επίθεση με drone στο Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ, πάντως, εξακολουθεί να επεξεργάζεται τα αντίποινα κατά της Τεχεράνης, για τις πυραυλικές επιθέσεις της 1ης Οκτωβρίου, με τον Τζο Μπάιντεν να δηλώνει αντίθετος σε πλήγμα κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

All of the footage of Iranian missiles hitting Israel is surreal. They are targeting military targets, not residential neighborhoods the way Israel does. The goal doesn’t just seem to be retaliation for the killing of Nasrallah, Haniyeh, for the invasion of Lebanon – the goal… pic.twitter.com/VQtyBX6AqG — Sana Saeed (@SanaSaeed) October 1, 2024

Το Ισραήλ, στο πλαίσιο της χερσαίας του επιχείρησης, έχει διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, αντιμετωπίζοντας τη σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ αλλά όχι μόνο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ενεπλάκησαν και στο πρώτο «θερμό» επεισόδιο με τον στρατό του Λιβάνου.

Ο πόλεμος στον Λίβανο

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πλήττουν διαρκώς στόχους στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ, προσπαθώντας να καταστρέψουν θέσεις της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, στην περιοχή βρέθηκε και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος προχώρησε σε σύσκεψη με τους διοικητές, που βρίσκονται στις μονάδες τους στον βόρειο τομέα, σε μία προσπάθεια να ανασυνταχθούν οι χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις.

The IDF forces operate in several areas of southern Lebanon.



The troops are eliminating Hezbollah terrorists at close range and destroying Hezbollah attack infrastructure.



Forces from the Commando Brigade, including soldiers from the Egoz Unit, located and destroyed a Hezbollah… pic.twitter.com/IJ3UhfjAYH — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 2, 2024

«Θερμό» επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον τακτικό λιβανέζικο στρατό και σε ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Λιβανέζοι στρατιώτες.

Μάλιστα, οι IDF δημοσιεύουν ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους σε μάχες σώμα με σώμα κατά τη χερσαία εισβολή.

Of the few residents who remain in Dahieh, Lebanon, there is a sense of fear — and defiance.



“If Israel was fighting one person, they are now fighting an entire nation,” one man told @imtiaztyab. https://t.co/QTG0kaT6Hk pic.twitter.com/cTxsKkdWWj — CBS Mornings (@CBSMornings) October 3, 2024

Το Ισραήλ συνεχίζει να ανακοινώνει, ωστόσο, νέες θέσεις, νέους στόχους ώστε οι κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου να εκκενώσουν τις εμπόλεμες περιοχές.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ισραηλινό χτύπημα στόχευσε την Πέμπτη (03.10.2024) μία αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, η τελευταία επιδρομή από τότε που το Ισραήλ ενίσχυσε την επίθεσή του εναντίον της λιβανέζικης φιλοϊρανικής οργάνωσης την περασμένη εβδομάδα.

«Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε μια αποθήκη δίπλα στο αεροδρόμιο», δήλωσε η πηγή στο AFP, ζητώντας ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα. Δεν ήταν σαφές τι περιείχε η αποθήκη.

Η Βηρυτός στις φλόγες

Στο μεταξύ, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού έπληξε το κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ. Η αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε το γραφείο δημοσίων σχέσεων με τα ΜΜΕ της Χεζμπολάχ στη συνοικία Μαουάντ.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Associated Press ότι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Στον νότιο Λίβανο, από ισραηλινά πυρά σε φυλάκιο του λιβανέζικου στρατού στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ σκοτώθηκε ένας Λιβανέζος στρατιώτης, αυξάνοντας σε δύο τον αριθμό των μελών του λιβανέζικου στρατού που σκοτώθηκαν την Πέμπτη.

Ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα στρατεύματα «άνοιξαν πυρ στον πυρήνα» της επίθεσης. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξιωματούχος των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το φυλάκιο του στρατού επλήγη από πυρά πυροβολικού.

Μπάιντεν για χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, την επομένη της εκτόξευσης σχεδόν 200 ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον – Τελ Αβίβ για τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν και θα πραγματοποιηθούν τα αντίποινα εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει «ναι» σε απάντηση εναντίον της Ιράν. Απορρίπτει το ενδεχόμενο πλήγματος εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων και συζητά, δηλαδή είναι ανοιχτός, όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο ίδιος, στο ενδεχόμενο πλήγματος εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους πως ό,τι είναι να γίνει δεν θα γίνει την Πέμπτη.

Δυτική Όχθη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν απόψε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με απολογισμό του παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφέρει τουλάχιστον πέντε νεκρούς από το ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την επιχείρηση στην Τούλκαρεμ, χωρίς να υπεισέλθουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες.