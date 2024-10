Μέση Ανατολή: Αναμονή για χτύπημα κατά του Ιράν και φόβοι για επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους ενόψει της 7ης Οκτωβρίου

Ένα βήμα πιο κοντά στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν φέρνει τις εξελίξεις το διάγγελμα που έκανε το βράδυ του Σαββάτου (5/10/24) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Έχουμε καθήκον να απαντήσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, με την επίθεση να μοιάζει πλέον θέμα ωρών…

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε η χώρα του έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και ότι θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν, το οποίο εκτόξευσε την Τρίτη σχεδόν 200 πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη εν μέσω των προειδοποιήσεων, εξέδωσε ΝΟΤΑΜ το βράδυ του Σαββάτου (5/10/24) με την οποία κλείνει τον δυτικό εναέριο χώρο για τις πτήσεις των εμπορικών σκαφών…

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο στρατός κατάφερε να καταστρέψει «ένα μεγάλο μέρος» του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και να αλλάξει την πορεία του πολέμου κατά του ισλαμιστικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Καταστρέψαμε μεγάλο μέρος του οπλοστασίου των πυραύλων και ρουκετών που έχει κατασκευάσει η Χεζμπολάχ με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Νετανιάχου στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, προσθέτοντας: «Αλλάξαμε την πορεία του πολέμου»…

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in his Video Speech earlier to the Israeli Public, “Iran launched Hundreds of Missiles against us in one of the Largest Attacks in History. No Country in the World would accept such an Attack, Israel will not accept it either.… pic.twitter.com/SoRMpUzJmy