Μέση Ανατολή: Εφιαλτικές ώρες μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ που ετοιμάζει σκληρή απάντηση

Άνοιξε ο «ασκός του Αιόλου» στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης (01/10/2024).

Το Ιράν πραγματοποίησε τελικά τις απειλές του και εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με εκατοντάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ και έκανε λόγο για απάντηση στις δολοφονίες των ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Επίθεση αυτή οδήγησε προσωρινά τους πολίτες του Ισραήλ στα καταφύγια ενώ οι ΗΠΑ και η ΕΕ καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν και ξεκαθάρισαν πως στέκονται στο πλευρό του Τελ Αβίβ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά είπε πως το «Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».

Σύμφωνα με το ισραηλινό στρατό σχεδόν 180 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ χωρίς μεγάλη επιτυχία, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη κάνει λόγο για 80% επιτυχίας αυτής της επίθεσης.

Το Πεντάγωνο από την πλευρά του σημείωσε πως η πυραυλική επίθεση ήταν «διπλάσια σε έκταση» από την αντίστοιχη της 14ης Απριλίου και πως είχε σκοπό να προκαλέσει πλήγματα και να βλάψει το Ισραήλ.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν με πυραύλους στη χώρα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει χαρακτηριστικά πως «το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος σήμερα και θα το πληρώσει».

Συγκεκριμένα στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας, είπε: “Απόψε το Ιράν επιτέθηκε ξανά στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους. Αυτή η επίθεση απέτυχε. Ματαιώθηκε χάρη στο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, που είναι το πιο προηγμένο στον κόσμο.

Συγχαίρω τον IDF για το εντυπωσιακό επίτευγμα. Ματαιώθηκε επίσης χάρη στην επαγρύπνηση και την ευθύνη που δείξατε από εσάς – τους πολίτες του Ισραήλ. Ευχαριστώ επίσης τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους στην αμυντική μας προσπάθεια απόψε το Ιράν – και θα το πληρώσει .”

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε: “Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και την αποφασιστικότητά μας να ανταποδώσουμε τους εχθρούς μας . Ο Σινουάρ και ο Νταφ δεν το κατάλαβαν αυτό, ο Νασράλα και ο Μοχσέν δεν το κατάλαβαν αυτό, και πιθανώς υπάρχουν εκείνοι στην Τεχεράνη που το καταλαβαίνουν Δεν το καταλαβαίνουνΘα το καταλάβουν.

Αυτό ισχύει όπου κι αν πολεμάμε τον άξονα του κακού. Ισχύει για την Ιουδαία και τη Σαμάρεια, ισχύει για τη Γάζα, τον Λίβανο, την Υεμένη, τη Συρία και ισχύει επίσης για το Ιράν. Πολεμούμε τον άξονα του κακού παντού».

Την ίδια ώρα ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για μεγάλη επίθεση σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, ενώ όπως ισχυρίζεται η επίθεση του Ιράν δεν προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει και πως η ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας, θα έχει σοβαρές συνέπειες.

NOTICE how civilians are NEVER the target.



Hezbøllah and Iran target military bases and are called terrørists.



Israel ALWAYS k!lls civilians and is called the victim.



This world makes me sick. pic.twitter.com/hWiRIMafoo