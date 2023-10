Οι εξελίξεις στη Γάζα είναι καταιγιστικές με τις δυνάμεις του Ισραήλ να σφυροκοπούν την περιοχή και τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να κάνει δραματική έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στα social media τονίζει ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, να απελευθερωθούν χωρίς όρους οι όμηροι, καθώς αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας και «η ιστορία θα μας κρίνει όλους».

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση σωτήριων προμηθειών στην αναγκαία κλίμακα. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους», γράφει στην ανάρτησή του.

I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed.



Everyone must assume their responsibilities.



This is a moment of truth.



History will judge us all. pic.twitter.com/z562jVDKri