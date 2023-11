«Αποστολή μας ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε…», παραδέχεται ένας τρομοκράτης της Χαμάς που συνελήφθη στο Ισραήλ και συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος που συγκλονίζει μέχρι σήμερα τη Μέση Ανατολή.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media από τους επίσημους λογαριασμός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και αποκαλύπτει όσα είπε ο τρομοκράτης της Χαμάς στην απολογία του. Πρόκειται για τον Άμερ Άμπου Γκόσα, που συμμετείχε στην επίθεση στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, όταν οι ισλαμιστές ανατίναξαν την πύλη και σκόρπισαν τον θάνατο.

«Αποστολή μας ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε…», λέει στον ανακριτή ο Γκόσα, «…να σκοτώσουμε όποιον δούμε και να επιστρέψουμε στη Γάζα».

Οι τρομοκράτες πήγαιναν πόρτα-πόρτα, πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν, έριχναν χειροβομβίδες, πυρπολούσαν σπίτια… Ο Άμπου Γκόσα περιγράφει κυνικά πως από ένα σπίτι άκουσε φωνές παιδιών που έκλαιγαν. Συμπέρανε ότι δολοφονήθηκαν, αφού μετά την εισβολή ενόπλων και τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν, οι φωνές σταμάτησαν.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl