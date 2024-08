Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drones στο βόρειο Ισραήλ – Οι IDF «σφυροκοπούν» τον Λίβανο

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή με το κίνημα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο να εξαπολύει επίθεση στο βόρειο Ισραήλ. Ο στρατός του Ισραήλ από την άλλη σφυροκοπά τον Λίβανο.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ πως εξαπέλυσε επίθεση με μεγάλο αριθμό drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Μάλιστα ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, που καλούν τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τομέα που γειτονεύει με τον Λίβανο. Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (25.08.2024) πως εξαπολύει προληπτικά πλήγματα από αέρος στον Λίβανο, διότι εντόπισε προετοιμασίες του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά για να εξαπολύσει «επιθέσεις μεγάλης κλίμακας» εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

«Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ πρέπει να φύγει αμέσως (…) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», σύμφωνα με το κείμενο.\

🚨#BREAKING: Footage of the huge Israeli attack across Lebanon which is still ongoing. pic.twitter.com/oRN5YG9Pco