Οι σειρήνες ηχούν διαρκώς σήμερα στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές γύρω από αυτό καθώς οι επιθέσεις με ρουκέτες από την Χαμάς συνεχίζονται όπως και οι βομβαρδισμοί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ήδη σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ μια ρουκέτα της τρομοκρατικής οργάνωσης χτύπησε κτίριο στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 πολίτες. Αναφορές υπάρχουν και για ακόμα μια ρουκέτα η οποία έπεσε σε άλλο σημείο της πόλης.

Reports of another rocket impact in Tel Aviv, in the Jaffa area pic.twitter.com/oThLVRKVcN — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Δείτε την στιγμή που η ρουκέτα χτυπάει το κτίριο και αμέσως τυλίγεται στις φλόγες.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

MDA says three wounded in the rocket impact in Tel Aviv: 1 moderate, 2 light. pic.twitter.com/yzrjd43Jx9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλλε στη βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας για τρίτη φορά μέσα σε 24 ώρες. Σύμφωνα με τον στρατό, δολοφόνησαν επίσης έναν ανώτερο διοικητή της Χαμάς στο Χαν Γιούνις και επιτέθηκαν σε περισσότερους από 250 στόχους της Χαμάς στη Γάζα.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas’ Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.



Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 20χρονος λοχίας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, υπέκυψε στα τραύματά του. Τουλάχιστον 310 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς κρατά τουλάχιστον 229 ομήρους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του εκπροσώπου του IDF.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε 36 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη ύποπτους για τρομοκρατικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 17 μελών της Χαμάς.

Ρωσική εφημερίδα ανέφερε ότι μέλος της Χαμάς επισκέφθηκε τη Μόσχα λέγοντας ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να απελευθερώσει ομήρους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ μέχρι να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός» και ότι «η Χαμάς χρειαζόταν χρόνο για να εντοπίσει όλους εκείνους που είχαν μεταφερθεί από το Ισραήλ στη Γάζα από διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις».

Επίσης, μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί Ισραηλινοί θέλουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε εισβολή στη Γάζα, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει μια βουτιά στην υποστήριξη για το προγραμματισμένο επόμενο στάδιο της αντεπίθεσης εναντίον της Χαμάς.

Φορτηγά με ιατρική βοήθεια στη Γάζα

Μια ιατρική ομάδα και 10 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν σήμερα στην Λωρίδα της Γάζας μέσω της Ράφα, του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο, μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και φάρμακα, δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος συνοριακός αξιωματούχος.

“Σήμερα το πρωί, ιατρική αντιπροσωπεία που συνίσταται από 10 ξένους γιατρούς εισήλθε, επιπλέον των 10 φορτηγών που εισήλθαν στην Λωρίδα της Γάζας μέσω του χερσαίου περάσματος της Ράφα, μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και φάρμακα, ανεβάζοντας σε μόλις 84 τον συνολικό αριθμό των φορτηγών (που έχουν εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα) από την έναρξη του πολέμου”, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Λίγο νωρίτερα σήμερα η Λιν Χέιστινγκς, η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε από τη Γενεύη ότι γύρω στα οκτώ φορτηγά με τρόφιμα, φάρμακα και νερό αναμενόταν να περάσουν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ένας συνδυασμός τεχνικών, πολιτικών και ζητημάτων ασφαλείας εμποδίζει την παράδοση βοήθειας.

Η ίδια σημείωσε ότι ενδελεχείς διαπραγματεύσεις διεξάγονται με το Ισραήλ για να διασφαλιστεί η διέλευση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκούμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό θύλακα, αφού ανέφερε ότι μέχρι σήμερα είχαν περάσει γύρω στα 74 φορτηγά με βοήθεια σε αυτόν.

Ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την μεταφορά καυσίμων στην Γάζα, και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δηλώνει ότι η απουσία καυσίμων θέτει εκεί σε κίνδυνο ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Αξιωματούχοι προσπαθούν επίσης να αποφασίσουν για τον τρόπο που θα διανείμουν την ελάχιστη αυτή βοήθεια.

“Γνωρίζουμε για 1.000 ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση και για πάνω από 100 παιδιά και μωρά που βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες, άρα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προσπαθήσουμε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες ανάλογα με το πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη”, κατέληξε η Χέιστινγκς.