Ο στρατός του Ισραήλ παραμένει μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας και οι κομάντος ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή διαδρόμους και αίθουσες για στοιχεία κατά της Χαμάς, την ώρα που εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του ιατρικού προσωπικού παραμένουν μέσα στις εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ πολιόρκησε από τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.11.2023) το νοσοκομείο Αλ Σίφα, με τη Χαμάς να δηλώνει λίγες ώρες αργότερα πως οι IDF το έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους και τις ισραηλινές δυνάμεις να δίνουν στη δημοσιότητα τα πολεμοφόδια των τρομοκρατών που βρέθηκαν μέσα.

Τώρα, οι IDF συνεχίζουν τις έρευνές τους μέσα στις εγκαταστάσεις του Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, με έναν αξιωματούχο να δηλώνει υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters ότι «η επιχείρηση συνεχίζεται επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καλά κρυμμένες υποδομές των τρομοκρατών μέσα στις εγκαταστάσεις».

Ο ίδιος αξιωματούχος υπενθύμισε στο Reuters ότι από χθες οι καταδρομείς του Ισραήλ βρήκαν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό της Χαμάς μέσα στο Αλ Σίφα, ακόμη και δίπλα σε μαγνητικούς τομογράφους, όπως αποκάλυψε σε ένα βίντεό του ο ισραηλινός στρατός.

