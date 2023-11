Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της περιοχής και βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιορκίας των IDF τις τελευταίες ώρες.

Ο στρατός του Ισραήλ έκανε έφοδο νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (15.11.2023) στο Αλ Σίφα για να εντοπίσει τρομοκράτες της Χαμάς, με τις περιγραφές από τον πανικό που επικράτησε στις πτέρυγες, στους ορόφους και τους διαδρόμους του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Λωρίδας της Γάζας να είναι συγκλονιστικές.

«Θεωρούμε την ισραηλινή κατοχή πλήρως υπεύθυνη για τη ζωή και την ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού, των τραυματιών, των ασθενών, των πρόωρων παιδιών και των εκτοπισμένων», ανέφερε το κυβερνητικό γραφείο των ελεγχόμενων από τη Χαμάς ΜΜΕ της Γάζας.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας για να προστατεύσει τους τρομοκράτες της από τα πυρά του. Ισχυρίζεται ότι κάτω από τις εγκαταστάσεις τους κρύβονται τα περιβόητα τούνελ και τα κέντρα επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάτι που έχει διαψευστεί επανειλημμένα από τους ισλαμιστές.

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε – επικαλούμενο πηγές του νοσοκομείου – ότι οι IDF χτύπησαν με τανκ την καρδιολογική μονάδα του Αλ Σίφα αλλά και ότι έχουν σταματήσει εντελώς η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, επειδή οι Ισραηλινοί στρατιώτες απαγορεύουν τη μετακίνηση από και προς αυτές.

#BREAKING Medical services have come to complete halt at Al-Shifa Hospital in Gaza as Israeli army prohibits movement to and from facility, medical source tells Anadolu pic.twitter.com/LYtEsOsGJf