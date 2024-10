Μέση Ανατολή: «Ξεσηκωθείτε» λέει προς τους Λιβανέζους και τους Ιρανούς ο πρόεδρος του Ισραήλ

Δραματικές είναι τις τελευταίες ημέρες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με μία επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν να είναι πλέον θέμα χρόνου.

Σήμερα, Κυριακή (06.10.24) ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Saudi Al-Arabiya απεύθυνε κάλεσμα προς το λαό των «καταπιεσμένων εθνών στην περιοχή», του Λιβάνου και του Ιράν, να ξεσηκωθούν.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά χρονικά που πρόεδρος του Ισραήλ παραχωρεί τηλεοπτική συνέντευξη στο αραβικό δίκτυο Saudi Al.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Λίβανο και την ένταση που επικρατεί στο Ιράν, ο πρόεδρος του Ισραήλ επανέλαβε την πάγια θέση πως το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα, κάτι το οποίο ειπώθηκε χθες, Σάββατο, και από τα χείλη του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ιτσχάκ Χέρτζογκπως διευκρίνισε πως ο στόχος της χώρας του δεν ήταν ποτέ οι άμαχοι, σημειώνοντας πως γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να αποκλείσουν τέτοιες απώλειες.

Σε ερώτηση αναφορικά με το τι αναμένεται να κάνει το Ισραήλ με το Ιράν ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ ζήτησε κοινό μέτωπο και συσπείρωση των πολιτών του Ιράν αλλά και του Λιβάνου και σύμπραξη με το Ισραήλ.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και υπογραμμίζει την ανάγκη περιφερειακής ενότητας για την καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού και τη διασφάλιση της ειρήνης.

«Είμαστε όλοι παιδιά του Αβραάμ και καλώ τον λαό του Λιβάνου, τον λαό του Ιράν, τον λαό όλων των καταπιεσμένων εθνών στην περιοχή, να ξεσηκωθούν και να καταλάβουν ότι αν μετακινήσουμε αυτή την αυτοκρατορία του κακού, αν την αντιμετωπίσουμε και είμαστε σκληροί μαζί, σίγουρα μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον και να δημιουργήσουμε μία δομή τύπου ΝΑΤΟ στην περιοχή που εμποδίζει τον ριζοσπαστισμό», είπε συγκεκριμένα.

«Σαφώς, όπως βλέπουμε, αυτός ο πόλεμος έχει διεξαχθεί εναντίον μας από την αυτοκρατορία του κακού, από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του. Έχουμε 101 ομήρους ακόμα στα μπουντρούμια της Γάζας. Και πολεμάμε στο βορρά και στο νότο, δηλαδή στη Γάζα και στον Λίβανο, προσπαθούμε να αλλάξουμε την εξίσωση και να φέρουμε ελπίδα στους λαούς της Μέσης Ανατολής» σημείωσε.

«Είναι μία χρυσή ευκαιρία για τις δυνάμεις που θέλουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον για τη Μέση Ανατολή να προχωρήσουν με νέες ιδέες και νέα σχέδια προκειμένου να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση», τόνισε ο Χέρτσογκ. «Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι οι εχθροί μας είναι εκεί».

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «απογοητευμένος» από την έκκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για διακοπή της προμήθειας όπλων στο Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή διεξάγει πολέμους στη Γάζα και τον Λίβανο.

