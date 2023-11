Σφοδρές εχθροπραξίες σημειώνονται το απόγευμα της Δευτέρας (6.11.2023) μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα της χώρας, με την παραστρατιωτική λιβανέζικη οργάνωση που υποστηρίζει τη Χαμάς να εξαπολύει μπαράζ ρουκετών και τις IDF να απαντούν με πυραύλους.

Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ σήμερα είναι τόσο σφοδρές, με τα διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν μπαράζ περίπου 20 ρουκετών, το οποίο έφτασε βαθύτερα στις ισραηλινές περιοχές για πρώτη φορά από τον μεταξύ τους πόλεμο το 2006 και αυτόν που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου.

Σήμερα συμπληρώνονται 31 ημέρες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Η Χεζμπολάχ έχει πάρει εξ αρχής το μέρος της τρομοκρατικής οργάνωσης και από το μεσημέρι έχουν εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις με μπαράζ ρουκετών.

Το Ισραήλ απαντάει με αντίστοιχους σφοδρούς βομβαρδισμούς από τα αεροσκάφη της Πολεμικής του Αεροπορίας ενώ το Iron Dome και τα υπόλοιπα ισχυρά αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας αποκρούουν ρουκέτες στα βόρεια σύνορα.

«Περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς τα βόρεια της χώρας από λιβανέζικο έδαφος και αναχαιτίστηκαν», ανακοίνωσαν οι IDF και συμπλήρωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις απαντούν με πυρά πυροβολικού κατά θέσεων της Χεζμπολάχ.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για 16 ρουκέτες μεγάλης εμβέλειας που εκτοξεύθηκαν κατά της Χάιφα και του βορειοδυτικού Ισραήλ.

