Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ – Επέστρεψε στο Πακιστάν ο Αραγτσί

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε δηλώσεις του την Κυριακή 26.04.2026, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα είναι νικήτριες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News και ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά εξ αποστάσεως.

«Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία δεν χρειάζεται να γίνει μετά από ταξίδια, επαναλαμβάνοντας τα όσα είχε τονίσει την προηγούμενη ημέρα.

The Iran war will come to an end very soon, and we will be very victorious.pic.twitter.com/TMhh5D4fSJ — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Στο Πακιστάν ο Αραγτσί

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από ιρανικά μέσα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε ξανά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, αφού είχε προηγουμένως φύγει από το Ομάν.

Κατά την άφιξή του υπουργού εξωτερικών του Ιράν στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν στο Πακιστάν, τον υποδέχτηκαν ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νάκβι και ο πρέσβης του Ιράν στη χώρα Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αραγτσί πρόκειται να έχει νέες συναντήσεις με Πακιστανούς αξιωματούχους, καθώς έχει εντολή από την Τεχεράνη να συνεχίσει τις επαφές στην περιοχή.