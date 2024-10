Μέση Ανατολή: Ο στρατός του Ισραήλ κατεδάφισε το υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ μέσα στον Λίβανο

Νέα επιδρομή στον Λίβανο έκανε σήμερα (19.10.2024) το μεσημέρι το Ισραήλ, βομβαρδίζοντας και κατεδαφίζοντας το υπόγειο παρατηρητήριο και αρχηγείο της Χεζμπολάχ, αφού πρώτα η σιιτική παραστρατιωτική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες στις βόρειες ισραηλινές συνοικίες.

Τα στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας του στρατού του Ισραήλ, έκαναν επιδρομή στο διοικητήριο της Χεζμπολάχ, το οποίο περιλάμβανε εξοπλισμό παρακολούθησης που παρατηρούσε ισραηλινές πόλεις στην περιοχή της Γαλιλαίας.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες φαίνεται πως βρήκαν επίσης όπλα, εκρηκτικούς μηχανισμούς και υλικό πληροφοριών.

Η συγκεκριμένη επίθεση είναι η μοναδική που έχει γίνει τόσο βαθιά μέσα στον Λίβανο, από την ημέρα που το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία του επιχείρηση.

Ο IDF (Ισραηλινός στρατός) δεν αποκάλυψε το ακριβές σημείο που ήταν εγκατεστημένο το συγκεκριμένο κέντρο διοίκησης στο Λίβανο, ή άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό.

Πέρα από την κατεδάφιση του αρχηγείο, οι IDF ζήτησαν από τους πολίτες του Λιβάνου που βρίσκονται κοντά στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, στην περιοχή Νταχίγια στη Βυρηττό, να εκκενώσουν άμεσα για να ξεκινήσουν τις αεροπορικές επιδρομές.

Για να το καταφέρουν αυτό, δημοσίευσαν στην αραβική γλώσσα χάρτες μαζί με ανακοίνωση στην οποία ζητούν από τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από τις τοποθεσίες αυτές.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους στα νότια περίχωρα, ιδίως εκείνους της συνοικίας Χρεΐκ: Kατοικείτε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων ο ισραηλινός στρατός θα διεξάγει επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον», ανέφερε ένας εκπρόσωπος Τύπου σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Μετά από σχεδόν μία ώρα, το Ισραήλ βομβάρδισε 2 φορές τα νότια προάστια της Βηρυτού. Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν στήλες μαύρου και γκρι καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή που επλήγη, η οποία βρίσκεται στη συνοικία Χαρέτ Χρεΐκ.

🚨Israeli strikes have targeted residential buildings in Dahiyeh, southern #Beirut , with smoke rising from shelling in Haret Hreik.#Hezbollah #Lebanon #Israel #Iran #Iraq #Syria #Gaza #Hamas #Palestine https://t.co/Nt5Jhy3xEz pic.twitter.com/WH0ps7gF7G