Μέση Ανατολή: Οι νεκροί του πολέμου με το Ιράν – Οι απώλειες για κάθε χώρα

Ακριβό είναι το τίμημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή για αρκετές χώρες με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 1000.

Από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθημερινά οι νεκροί αυξάνονται. Το Reuters προσπαθεί να κάνει έναν απολογισμό των θυμάτων από τότε ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και έχει πάρει «φωτιά» όλη η περιοχή.

Να σημειωθεί πάντως ότι το Reuters δεν έχει διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτούς τους θανάτους.

Ιράν

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.045 συμπεριλαμβανομένων και 175 μαθητριών και μελών προσωπικού που σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σχολείο στη Μινάμπ στο νότιο τμήμα της χώρας, την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο συνολικός αριθμός περιλαμβάνει και τους νεκρούς μεταξύ στρατιωτών του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ισραήλ

Στο Ισραήλ 10 πολίτες έχουν σκοτωθεί, μεταξύ αυτών και εννέα μετά απο ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Μπέιτ Σέμες κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν αναφέρει απώλειες στις τάξεις του στρατού.

Λίβανος

Συνολικά 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Μπαχρέϊν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά στο Salman Industrial City του Μπαχρέιν που ξέσπασε μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβέϊτ

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Κουβεϊτιανοί στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Ομάν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά των ακτών της Μασκάτ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΗΠΑ

Έξι μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Συρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα, στη νότια Συρία, το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.