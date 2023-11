Μια γυναίκα, που κρατάει όμηρο η Χαμάς και απήχθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, που σήμανε την έναρξη του αιματηρού πολέμου στη Μέση Ανατολή, γέννησε στη Γάζα.

Την αποκάλυψη για τη γέννηση μιας νέα ζωής στη Γάζα από όμηρο της Χαμάς μέσα στον εφιάλτη της αιχμαλωσίας και της φρίκης του πολέμου στη Μέση Ανατολή έκανε η σύζυγος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα από τις υπηρεσίες του επικεφαλής του ισραηλινού κράτους.

«Μία από τις γυναίκες που απήχθησαν από τη Χαμάς ήταν έγκυος. Γέννησε το μωρό της σε συνθήκες αιχμαλωσίας», έγραψε η σύζυγος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην επιστολή στα αγγλικά που έστειλε στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν.

Η Σάρα Νετανιάχου ζήτησε από την Τζιλ Μπάιντεν να αναλάβει δράση «για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων».

Στην επιστολή της η Σάρα Νετανιάχου γράφει ότι μεταξύ των ομήρων είναι και 32 παιδιά, το ένα ηλικίας μόλις 10 μηνών. Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων ανέφερε ότι το μωρό αυτό, ο Κριφ Μπίμπας, ήταν εννέα μηνών όταν απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ μαζί με τον 4χρονο αδελφό του, τον Αριέλ, και τους γονείς τους, Γιάρντεν και Σίρι.

«Πρέπει να μιλήσουμε εξ ονόματος των παιδιών αυτών. Πρέπει να ζητήσουμε την απελευθέρωσή τους, καθώς και των άλλων ομήρων», γράφει η Σάρα Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η σύζυγος του πρωθυπουργού του Ισραήλ έχει απευθύνει επιστολές και στις συζύγους άλλων ηγετών.

Mrs. Sara Netanyahu sent a letter to @FLOTUS Jill Biden in which she asked her to work toward the immediate release of the Israeli hostages being held – as a crime against humanity – by Hamas in Gaza. pic.twitter.com/mYkzF0IjwP