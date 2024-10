Μέση Ανατολή: Ώρα αντιποίνων από το Ισραήλ εναντίον του Ιράν – «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι ακόμα και πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Πλησιάζει η ώρα των αντιποίνων από το Ισραήλ για την επίθεση με 200 πυραύλους που δέχθηκε χθες (01/10/24) από το Ιράν. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς όπως αναφέρουν από το Τελ Αβίβ όλοι και όλα αποτελούν στόχους στο Ιράν, ακόμα και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Axios το οποίο επικαλείται ισραηλινούς αξιωματούχους σύντομα θα ξεκινήσουν «σημαντικά αντίποινα» από το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για την μεγάλης κλίμακας επίθεση βαλλιστικών πυραύλων της Τρίτης, με στόχους που πιθανότατα θα περιλαμβάνουν την ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία, τα συστήματα αεράμυνας και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες σε όλο το Ιράν.

Στο στόχαστρο των Ισραηλινών και δολοφονικά χτυπήματα εναντίον βασικών ιρανικών προσωπικοτήτων ακόμα και του ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ. Μάλιστα οι ίδιοι προειδοποιούν ότι εάν το Ιράν αποφασίσει να απαντήσει στο χτύπημα αντιποίνων του Ισραήλ, τότε όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Το Ιράν διέπραξε μεγάλο λάθος απόψε» και «θα πληρώσει το τίμημα», είπε χθες βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Τηρούμε αυτό που είπαμε: αν κάποιος μας επιτεθεί, του επιτιθέμεθα».

Για πρώτη φορά, το Ιράν χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους στην χθεσινή επιχείρηση, η οποία βαφτίστηκε «Τίμια υπόσχεση 2», σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ. Από την άλλη, κατά τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος).

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσαν δέκα πυραύλους για να αναχαιτίσουν τους ιρανικούς. Συνέδραμαν επίσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις των κυβερνήσεών τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Insane Footage showing Dozens of Iranian Ballistic Missiles raining over Israel. pic.twitter.com/6l1Wog1iCb

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά υπήρξαν δυο ελαφρά τραυματίες στο Ισραήλ ενώ ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από συντρίμμια πυραύλου που κατέπεσαν στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μια εικόνα που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου.

Σειρήνες ήχησαν σε πρακτικά ολόκληρο το Ισραήλ. Ο εναέριος χώρος έκλεισε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν εκρήξεις στους αιθέρες και άκουσαν δεκάδες εκπυρσοκροτήσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι, που βρίσκονταν σε σταθμό λεωφορείων στη δυτική Ιερουσαλήμ, κατέφυγαν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης. Κάποιοι προσεύχονταν, άλλοι είχαν καρφωμένα τα μάτια στα κινητά τους. Περίπου μια ώρα μετά την επίθεση, ο στρατός ανέφερε πως οι κάτοικοι μπορούσαν πλέον να βγουν από τα καταφύγια.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφεραν πως «στοχοποίησαν την καρδιά» του Ισραήλ για να εκδικηθούν τον θάνατο του γενικού γραμματέα της λιβανικής Χεζμπολά, του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, και ανώτερου αξιωματικού τους, του Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε ταυτόχρονα με τον ηγέτη της Χεζμπολά, την περασμένη Παρασκευή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Ο ιρανός επιτελάρχης ανέφερε πως οι πύραυλοι είχαν στόχο «τις τρεις κυριότερες στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ (σ.σ. η ισραηλινή κατασκοπεία), κέντρο της τρομοκρατίας, την αεροπορική βάση Νεβατίμ, όπου βρίσκονται μαχητικά F-35, και την αεροπορική βάση Χατσερίμ, που χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί ο μάρτυρας Νασράλα».

Where did Iran’s missiles get through Israel’s defences?



Latest: https://t.co/7SBkHNPCv2 pic.twitter.com/4U2fwN75dk