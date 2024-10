Μέση Ανατολή: Ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, επιθέσεις από το Ισραήλ στον Λίβανο και εκρήξεις στο Ιράν

Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ, τη Χάιφα, ενώ το Τελ Αβίβ εμφανίζεται έτοιμο να επεκτείνει την επίθεση στον Λίβανο, ένα χρόνο μετά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Σημειώνεται πως στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν την 7η Οκτωβρίου τελετές μνήμης και διαμαρτυρίες τιμώντας τους νεκρούς και τους ομήρους που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της Χαμάς, ενώ την ίδια ώρα η σύγκρουση στη Γάζα έχει εξαπλωθεί και εγείρει φόβους για επέκταση του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ήχησαν οι σειρήνες στο κέντρο της χώρας, αφού πολλές ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γκλιλότ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Στη συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση των υπηρεσιών πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς και το αρχηγείο της Μοσάντ, υπογραμμίζουν οι Times of Israel. Είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης της Χεζμπολάχ τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο.

Πυροβολικό του ισραηλινού στρατού φέρεται να άνοιξε πυρ στις πόλεις αλ-Σάαμπ και Νακούρα στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση των IDF, εκτοξεύτηκαν πέντε ρουκέτες από τον Λίβανο, ορισμένες αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν στο ύπαιθρο χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Το Ισραήλ οργάνωσε δεκάδες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, με πλήθος κόσμου να βγαίνει στους δρόμους τιμώντας τους νεκρούς από την επίθεση της Χαμάς.

Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν στο Ιράν, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τη νύχτα, επικαλούμενα ιρανικά μέσα.

Iranian media 🚨



The explosions heard a short while ago in Isfahan were caused by training exercises of air defense systems recently received by Russia.



pic.twitter.com/xuRqv3S1D4