Σφοδρές είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για τον βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, με τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία να τον καταδικάζουν και να κάνουν λόγο για «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και «γενοκτονία» από μεριάς Ισραήλ.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο», δηλώνουν αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας και συμπληρώνουν ότι «κάθε ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας είναι υπό την ευθύνη του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας».

Η Σαουδική Αραβία επρόκειτο να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική για την περιοχή. Όμως, αυτές οι συνομιλίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα και φαίνεται ότι αποτελούν ακόμη ένα… θύμα.

Την καταδίκη του βομβαρδισμού της Τζαμπαλίγια από το Ισραήλ εξέφρασε και η Ιορδανία, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να λέει ότι το χτύπημα είναι μια «απάνθρωπη επίθεση» και μέρος των «Ισραηλινών εγκλημάτων στη Γάζα», που «προκάλεσε 100 και περισσότερες απώλειες αμάχων».

BREAKING: Saudi Arabia says Israel is continuing to 'violate international law' — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2023

BREAKING: Saudi Arabia says any humanitarian disaster that unfolds in Gaza is the 'responsibility of Israel and the international community' — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2023