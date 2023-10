Σοκάρουν οι μαρτυρίες φοιτητών από το Νεπάλ που βρέθηκαν στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Οι φοιτητές από το Νεπάλ επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα τους με την πρώτη ειδική πτήση από το Ισραήλ, έγιναν δεκτοί από τους αγαπημένους τους και περιέγραψαν με τον τρόμο ζωγραφισμένο ακόμα στα μάτια τους τα όσα έζησαν μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς το Σάββατο (7.10.2023) που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή και άνοιξε έναν τεράστιο κύκλο αίματος.

Ένα αεροσκάφος που μετέφερε 254 φοιτητές από το Νεπάλ πίσω στη χώρα τους από τη Μέση Ανατολή προσγειώθηκε σήμερα (13.10.2023) λίγο πριν από τα ξημερώματα στο Κατμαντού, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τις επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς από τις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.300 Ισραηλινοί, κυρίως άμαχοι.

Όλοι οι Νεπαλέζοι που επέστρεψαν σήμερα από το Ισραήλ ήταν φοιτητές των τμημάτων Δασολογίας και Γεωργικών Σπουδών της χώρας της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών επ’ αμοιβή.

Η 25χρονη Σόμπχα Πάσουαν, η οποία εργαζόταν σε φυτώριο, είχε μόλις ξυπνήσει το Σάββατο για να κάνει γιόγκα όταν είδε «πολλούς, πολλούς πυραύλους» να εκτοξεύονται και να εκρήγνυνται στον ουρανό.

«Είναι ένα ψυχικό τραύμα για όλη σου τη ζωή γιατί χάσαμε Νεπαλέζους φίλους μας», λέει η Πάσουαν και προσθέτει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, ο Ν.Π Σαούντ, δήλωσε ότι τα πτώματα δέκα Νεπαλέζων, που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή κατά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, θα επαναπατριστούν όταν η ισραηλινή κυβέρνηση ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες και τα παραδώσει στις νεπαλέζικες αρχές. Περίπου 4.500 Νεπαλέζοι εργάζονται στο Ισραήλ.

Η Πάσουαν περιέγραψε ότι έμεινε για τρεις ημέρες μαζί με φίλους της μέσα σε ένα καταφύγιο ενώ συνεχίζονταν οι συγκρούσεις.

