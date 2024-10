Μέση Ανατολή: Θρίλερ με την τύχη του νέου ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν – Έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να υπόσχεται πως θα συνεχίσει να «πλήττει σκληρά» τη Χεζμπολάχ την ώρα που σχεδιάζει την «απάντηση» στο Ιράν. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να «εξουδετερώνουν» τα υψηλόβαθμα στελέχη της σιιτικής οργάνωσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρό τους έχει μπει και ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα.

Εν τω μεταξύ, στόχος της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού φαίνεται πως έγινε ο νέος επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν, όπως αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η επίθεση του Ισραήλ είχε στόχο μία συνάντηση στην οποία συμμετείχε ο Χασέμ Σαφιεντίν με άλλους ανώτερους ηγέτες της Χεζμπολάχ σε υπόγειο καταφύγιο.

Ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν τραυματίστηκε στο ισραηλινό χτύπημα, το οποίο έχει αναφερθεί ότι ήταν ένα από τα βαρύτερα τον περασμένο χρόνο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν χθες Πέμπτη πως θα συνεχίσουν να καταφέρνουν «σκληρά πλήγματα» στη Χεζμπολάχ, έπειτα από τρεις ημέρες χερσαίων μαχών με τον ένοπλο βραχίονα του σιιτικού κινήματος στον νότιο Λίβανο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε εννιά μέλη τους, εξ όσων είναι γνωστά.

Η στιγμή της επίθεσης με στόχο τον διάδοχο του Νασράλα

Ανακοίνωσαν επίσης χθες βράδυ ότι «εξουδετέρωσαν» ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, τον Ζάχι αμπντ αλ Ράζακ, σε βομβαρδισμό εναντίον του καταυλισμού προσφύγων της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η επιδρομή αυτή είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Πρόκειται για τον πλέον πολύνεκρο βομβαρδισμό στη Δυτική Όχθη από το 2000, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Δυτική Όχθη παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ο Αλάα Σρότζι, παλαιστίνιος ακτιβιστής, ανέφερε πως ισραηλινό αεροσκάφος «έπληξε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου». Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, «παιδιά και νέοι», μεταξύ άλλων, «κομματιάστηκαν», πρόσθεσε.

Στον Λίβανο, έπειτα από εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών, η οποία σκότωσε αρκετά ανώτερα και κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει από τη Δευτέρα χερσαίες επιχειρήσεις σε τομείς του νότου, οχυρό του ισχυρού λιβανικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Νεκρός ο διοικητής πυραύλων της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν επίσης ότι εξουδετερώθηκε και ο Μαχμούντ Γιουσέφ Ανίσι, ανώτερος διοικητής της αλυσίδας κατασκευής πυραύλων ακριβείας της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ο Ανίσι εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ πριν από περισσότερα από 15 χρόνια και ήταν ένας από τους ηγέτες της εκστρατείας PGM της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ήταν μια σημαντική πηγή γνώσης με πολλές τεχνολογικές ικανότητες στον τομέα της κατασκευής όπλων.

Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν ενάντια στην απειλή της Χεζμπολάχ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

🔴Mahmoud Yusef Anisi, a senior terrorist involved in Hezbollah’s precision-guided missile manufacturing chain in Lebanon.



37 νεκροί σε μία ημέρα

Χθες Πέμπτη, (03.10.24) αεροπορικές επιδρομές στοχοποίησαν ιδίως τη Βηρυτό και νότια προάστιά της, πλήττοντας «το γενικό αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών» της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Κατά την ίδια πηγή, επλήγησαν στην πρωτεύουσα «15 τρομοκρατικοί στόχοι», εγκαταστάσεις του σιιτικού κινήματος, ιδίως «κέντρα παραγωγής όπλων και αποθήκες όπλων».

Πηγή του AFP στη Χεζμπολάχ ανέφερε χθες βράδυ πως εξαπολύθηκαν 11 αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Συνολικά, τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε 37 ανθρώπους σε 24 ώρες, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου πως μεταφέρει το κέντρο βάρους των στρατιωτικών επιχειρήσεών του στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εννοεί να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ, σύμμαχο της Χαμάς, ως τη «νίκη», ώστε να επιτραπεί η επιστροφή περίπου 60.000 κατοίκων παραμεθόριων κοινοτήτων, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τον σχεδόν έναν χρόνο εκτοξεύσεων ρουκετών από το κίνημα εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί διεμήνυσε χθες πως τα «σκληρά πλήγματα που καταφέρνουμε στη Χεζμπολάχ», στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα του Λιβάνου «θα συνεχιστούν». Είπε πως οι δυνάμεις του δεν θα επιτρέψουν στη Χεζμπολάχ να «εγκατασταθεί» ξανά στον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε άλλον έναν θάνατο στρατιώτη, αυξάνοντας σε 9 τον αριθμό των απωλειών που έχει παραδεχθεί αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο λιβανικός στρατός γνωστοποίησε πως, για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο, ανταπέδωσε πυρά του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, μετά τον θάνατο δυο μελών του.

Δυνάμει της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε ομόφωνα το 2006 κι αφορά τον τερματισμό του προηγούμενου πολέμου Ισραήλ-Χεζμπολάχ, ο στρατός του Λιβάνου είναι ανεπτυγμένος στο νότιο τμήμα της χώρας στο πλευρό κυανόκρανων των Ηνωμένων Εθνών.

Όμως η Χεζμπολάχ διατήρησε τη διακριτική παρουσία της στην περιοχή, όπου, σύμφωνα με αναλυτές, δημιούργησε μεγάλο δίκτυο υπόγειων σηράγγων.

Ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνοδεύεται από κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε την Τρίτη πάνω από 200 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, με τα δυο μέρη να ανταλλάσσουν κατόπιν απειλές, εντείνοντας την ανησυχία πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε γενικευμένη ανάφλεξη.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως επρόκειτο περί αντιποίνων για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, την 27η Σεπτεμβρίου, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, και αυτή του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, που σκοτώθηκε σε επίθεση την 31η Ιουλίου στην ιρανική πρωτεύουσα αποδοθείσα στο Ισραήλ.

Μπάιντεν: Ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή να αποφευχθεί

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε χθες, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, πως «μπορούμε να αποφύγουμε» το ξέσπασμα «ολοκληρωτικού πολέμου» στη Μέση Ανατολή, όμως πρέπει «να γίνουν πολλά» για αυτό.

Νωρίτερα, ο κ. Μπάιντεν, η χώρα του οποίου είναι ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε πως βρίσκεται «σε συνομιλίες» με την κυβέρνηση Νετανιάχου για ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, χώρας που συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον πλανήτη.

Οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αυξήθηκαν αλματωδώς μετά τη δήλωση αυτή.

Η G7 εξέφρασε χθες τη «βαθιά ανησυχία» της για την «επιδείνωση της κατάστασης» στη Μέση Ανατολή.

Την τέταρτη ημέρα των χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, που είναι κατ’ αυτόν «περιορισμένες», ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως 15 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον «κτηρίου του δήμου της Μπιν Τζμπάιλ», κοντά στα σύνορα, όπου «ήταν αποθηκευμένες ποσότητες όπλων».

Παράλληλα, εξέδωσε νέα διαταγή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι 25 χωριών του νοτίου Λιβάνου.

Χεζμπολάχ: Εκτοξεύσαμε ρουκέτες βόρεια του Ισραήλ

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέφερε πως απώθησε δύο εισβολές ισραηλινών στρατευμάτων, στη μία περίπτωση πυροδοτώντας εκρηκτικά.

Ανέφερε επίσης πως εκτόξευσε χθες ρουκέτες εναντίον της Τιβεριάδας, πόλης του βόρειου Ισραήλ.

Χθες ήταν αργία στο Ισραήλ: εορτάστηκε η Ρος Σανά, η εβραϊκή Πρωτοχρονιά.

Πριν από τα ξημερώματα, αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε την καρδιά της Βηρυτού, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, σύμφωνα με υπηρεσία πρώτων βοηθειών συνδεόμενη με τη Χεζμπολάχ.

«Είμαστε άμαχοι. Βλέπετε μαχητές εδώ γύρω; Γιατί θέλουν να μας ρίξουν τις οροφές των σπιτιών μας πάνω μας;» ξέσπασε ο Χασάν Αμάρ, 82 ετών, που ζούσε σε ακίνητο που βομβαρδίστηκε αφότου εγκατέλειψε το σπίτι του στον νότιο Λίβανο.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά) μετέδωσε πως έγιναν βομβαρδισμό στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, καθώς και σε κοινότητες που δεν θεωρούνται παραδοσιακά προπύργια της Χεζμπολάχ.

2.000 νεκροί στον Λίβανο τον τελευταίο χρόνο

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς, στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί κάπου 2.000 άνθρωποι τον τελευταίο χρόνο. Οι χίλιοι και πλέον έχασαν τη ζωή τους αφότου άρχισαν οι μαζικοί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί την 23η Σεπτεμβρίου.

Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν πως πάνω από 40 εργαζόμενοι υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και πυροσβέστες σκοτώθηκαν από τη Δευτέρα.

1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι

Η κυβέρνηση εκτιμά πως οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγες είναι πλέον κάπου 1,2 εκατ. άνθρωποι.

«Θέλουμε να μεταναστεύσουμε. Δεν έχει σημασία πού. Φοβόμαστε για τα παιδιά μας κι ο πόλεμος θα είναι μακρύς», είπε η Φατίμα Σάλεχ, που έφυγε με τα τέσσερα παιδιά της από νότιο προάστιο της λιβανικής πρωτεύουσας.

Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο διεξάγεται ταυτόχρονα με τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές και έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου. Χθες τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε τομείς της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

