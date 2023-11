Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον σημερινό βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια, τον δεύτερο από αυτόν που σημειώθηκε χθες (31.10.2023) στην περιοχή, δηλώνοντας ότι εξουδετέρωσε άλλο ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και ότι έχει συνομιλίες που αποδεικνύουν ότι οι ισλαμιστές εκμεταλλεύονται ανθρωπιστικούς πόρους.

Ο πολύνεκρος βομβαρδισμός της Τζαμπαλίγια χθες προκάλεσε σοκ σε όλο τον πλανήτη, με το Ισραήλ να ανακοινώνει πως η Χαμάς διατηρεί κέντρο επιχειρήσεων στον προσφυγικό καταυλισμό. Σήμερα, επανέλαβε την επίθεση, δηλώνοντας ότι εξουδετέρωσε ακόμη ένα ηγετικό στέλεχος των ισλαμιστών.

«Ο στρατός, υπό τις οδηγίες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, εξουδετέρωσαν με μαχητικό αεροσκάφος τον Muhammad Atzar, επικεφαλής του αντιαρματικού συστήματος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλα τα αντιαρματικά συστήματα στις διάφορες ταξιαρχίες στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσαν οι IDF.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έχουν στην κατοχή τους συνομιλία μεταξύ διοικητών της Χαμάς, με τη συμμετοχή του διοικητή του Ινδονησιακού Νοσοκομείου της περιοχής, η οποία αποδεικνύει «τον κυνισμό των τρομοκρατών όσον αφορά τη χρήση των ανθρωπιστικών πόρων στη Λωρίδα της Γάζας», δηλαδή ότι τους εκμεταλλεύονται.

«Η Χαμάς κλέβει καύσιμα από τα νοσοκομεία της Γάζας. Στον παρακάτω διάλογο, προϊόν υποκλοπής, ένας διοικητής της Χαμάς αναφέρει επανειλημμένα ότι παίρνουν καύσιμα από τα αποθέματα του νοσοκομείου και επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς ελέγχει τη διανομή τους στη Γάζα, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των τρομοκρατών έναντι των αμάχων», αναφέρει επίσης το Ισραήλ.

Hamas is stealing fuel from Gaza hospitals.

In this intercepted phone call, a Hammas commander repeatedly alludes to Hamas taking fuel from the hospital's stocks and confirms that Hamas controls fuel distribution in Gaza, prioritizing terrorist needs over civilian needs. pic.twitter.com/slAr4NM9f2