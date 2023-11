Για ακόμα μια φορά, το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα (1.11.2023) τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, σημείο που – σύμφωνα με τους IDF – οι τρομοκράτες της Χαμάς έχουν κέντρο επιχειρήσεων και οργανώνουν επιθέσεις.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεκάδες» άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον νέο βομβαρδισμό του στρατού του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν «δεκάδες μάρτυρες (σ.σ. νεκροί) και τραυματίες» από τον σημερινό βομβαρδισμό του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Προς το παρόν, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα απολογισμός από ανεξάρτητη πηγή, ωστόσο τα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου αφήνουν να εννοηθεί ότι από τον νέο βομβαρδισμό προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι διαπράττει «σφαγές» στη Γάζα προκειμένου να καλύψει τις «αποτυχίες» του και είπε πως στην περιοχή δεν θα υπάρξει σταθερότητα αν οι Παλαιστίνιοι δεν αποκτήσουν την «ανεξαρτησία» τους.

«Λέμε στον εχθρό και σε εκείνους που τον υποστηρίζουν πως οι προσπάθειές σας για να καλύψετε τις αποτυχίες σας δεν θα σας γλιτώσουν από μια ηχηρή ήττα», δήλωσε ο επικεφαλής του παλαιστινιακού κινήματος, που έχει τη βάση του στο Κατάρ, σε μια ομιλία που μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ της Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 8.706 άνθρωποι, εκ των οποίων 3.648 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, που ξέσπασε μετά την πρωτόγνωρης έκτασης και βίας επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Από ισραηλινής πλευράς, πάνω από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι, κατά την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε πως η επίθεση αυτή ήταν μια αντίδραση στη «ρατσιστική πολιτική» της ισραηλινής κυβέρνησης του Νετανιάχου απέναντι στους Παλαιστίνιους.

«Προειδοποιήσαμε όλα τα μέρη με τα οποία συναντηθήκαμε πριν από αυτόν τον πόλεμο πως η συνέχιση των πολιτικών καταπίεσης και βίας του Νετανιάχου και της φασιστικής κυβέρνησής του, η επίθεση κατά του τεμένους Αλ Άκσα [στην Ιερουσαλήμ] και τους ισλαμικούς και χριστιανικούς ιερούς τόπους, η οικοδόμηση οικισμών και το μένος εξτρεμιστών εποίκων για να σπείρουν την καταστροφή, το χάος και τον θάνατο δεν θα μείνουν ατιμώρητα», είπε.

«Τους είχαμε προειδοποιήσει πως αυτό δεν θα περνούσε ατιμώρητα και πως επίκειτο έκρηξη και πως ήταν επιτακτική ανάγκη να αναχαιτίσουν τις μηχανορραφίες αυτού του εγκληματία και της συμμορίας του. Δυστυχώς, κανένας δεν άκουσε τις εκκλήσεις μας, το αντίθετο», πρόσθεσε.

«Δεν θα υπάρξει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα στην περιοχή και εξωτερικά αυτής της περιοχής αν τα δικαιώματα του λαού μας στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και την επιστροφή δεν υλοποιηθούν», είπε ακόμη ο επικεφαλής της Χαμάς, αναφερόμενος στην επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στα εδάφη από τα οποία εκδιώχθηκαν με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Η Ιορδανία αποφάσισε σήμερα να ανακαλέσει «αμέσως» τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αποφασίστηκε μετά την αιματηρή επίθεση που διέπραξε στο Ισραήλ η παλαιστινιακή Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Σήμερα (Τετάρτη), ο υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Αλ-Σαφάντι αποφάσισε να ανακαλέσει αμέσως τον Ιορδανό πρεσβευτή στο Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Αμάν, δηλώνοντας ότι «καταδικάζει τον ισραηλινό πόλεμο που σκοτώνει αθώους στη Γάζα».

«Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, που σκοτώνει αθώους και προκαλεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

