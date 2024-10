Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο και στη Γάζα

Την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε εκτεταμένη πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ και ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις επόμενες κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Τελ Αβίβ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και στη Γάζα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως πλήττουν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει αυτή τη στιγμή πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ανέφερε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε περί τη 01:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου μίλησε λίγο νωρίτερα για ισραηλινό βομβαρδισμό σε «νότιο προάστιο» της πρωτεύουσας του Λιβάνου, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν «αμέσως» από τουλάχιστον δυο κτίρια και σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων γύρω από αυτά.

Beirut right now.



While Iran hits military targets as per its right under international law, Israel keeps dropping bombs on civilian areas. pic.twitter.com/811nZKQ3ai