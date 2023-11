Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, σε περιοχή που βρισκόταν και το σχολείο Αλ-Φακούρα, το οποίο ο ΟΗΕ χρησιμοποιούσε ως καταφύγιο αμάχων. Αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ για νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ακόμη ένας βομβαρδισμός από το Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (4.11.2023), ενώ ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς βρίσκεται στην 29η ημέρα του. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σήμερα, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι φωτογραφίες του Reuters δείχνουν τον τρόμο των αμάχων που είχαν βρει καταφύγιο στο σχολείο Αλ-Φακούρα της Τζαμπαλίγια, εκεί που δρα η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, η UNRWA.

Η είδηση μεταδόθηκε από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το Al Jazeera και το Al Arabiya. Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές από πλευράς Χαμάς ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της στη Γάζα αλλά και ότι βομβάρδισε σχολείο της Γάζας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για 12 νεκρούς από τον βομβαρδισμό στο σχολείο της Τζαμπαλίγια.

BREAKING: Reports that 12 people have been killed in new strike on a school in Jabalia refugee camp

More massacres in #Gaza .. An Israeli air strike hit Al-Fakhoora school in #Jabalia refugee camp, where many displaced Palestinians are sheltering. #GenocideJoe #StopArmingIsrael

