Τον θάνατο μιας ομήρου από το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε (21.11.2023) το βράδυ η ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ, της οργάνωσης-παρακλάδι της Χαμάς, η οποία βρισκόταν στα χέρια των τρομοκρατών από τις 7 Οκτωβρίου.

«Εκφράσαμε προηγουμένως την προθυμία μας να την απελευθερώσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά ο εχθρός κωλυσιεργούσε και αυτό οδήγησε στον θάνατό της», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς στο κανάλι τους στο Telegram για την 76χρονη όμηρο από το Ισραήλ, Katzir Hanna.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ, η 76χρονη Katzir Hanna ήταν μητέρα 3 παιδιών και γιαγιά 6 εγγονιών και είχε απαχθεί από τη Χαμάς από το κιμπούτς Νιρ Οζ στα νότια του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της σκοτώθηκε εν ψυχρώ. Η Ισλαμική Τζιχάντ είχε εκφράσει στις 9 Νοεμβρίου την πρόθεσή της να την απελευθερώσει για ανθρωπιστικούς λόγους, διότι η κατάσταση της υγείας της ήταν τέτοια που απαιτούσε καθημερινή χρήση φαρμάκων.

Όμως, δεν απελευθερώθηκε ποτέ και τελικά έχασε τη ζωή της…

The Palestinian Islamic Jihad has announced that 76 y/o Katzir Hanna has Died due to Medical Complications; Hanna, a Mother of 3 and Grandmother of 6 was Kidnapped from the Town of Nir Oz in Southern Israel during the Hamas Surprise Attack on October 7th while her Husband was… pic.twitter.com/l3ROiecX9t