Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχθηκε τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ανακοινώνει το πλαίσιό της στην κυβερνητική συνεδρίαση στο Τελ Αβίβ, μετά από αυτές του Πολεμικού Συμβουλίου και του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατέστησε σαφές στην κυβερνητική συνεδρίαση ότι μέρος της συμφωνίας θα περιλαμβάνει πρόσβαση από τον Ερυθρό Σταυρό στους ομήρους που θα παραμείνουν στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φαρμάκων σε αυτούς, αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Κατά την έναρξη της κυβερνητικής συνεδρίασης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως οι όμηροι θα απελευθερωθούν σταδιακά και ότι «δεν θα σταματήσουμε μετά την κατάπαυση του πυρός».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Μπένι Γκάντζ, μίλησε επίσης στην έναρξη της συνάντησης, λέγοντας ότι το περίγραμμα της συμφωνίας «είναι δύσκολο και επώδυνο από ανθρώπινη άποψη, αλλά είναι η σωστή συμφωνία».

