Ισχυρές βροχές έπληξαν τη Γάζα σήμερα (14.11.2023) φέροντας από τη μια χαρά στους διψασμένους Παλαιστίνιους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά από τη άλλη προκάλεσαν και μεγάλους φόβους για πλημμύρες.

Πολλοί από τους κατοίκους της Γάζας, όπου το νερό είναι είδος προς εξαφάνιση από τις πρώτες μέρες του πολέμου της Χαμάς με το Ισραήλ, που έχει αιματοκυλήσει τη Μέση Ανατολή, βγήκαν με κουβάδες και βαρέλια για να μαζέψουν το νερό από τις βροχές και να έχουν να πίνουν.

Από την άλλη χιλιάδες άνθρωποι είναι άστεγοι στη Γάζα και ζουν σε πρόχειρες σκηνές, έπειτα από εβδομάδες ισραηλινών βομβαρδισμών στην φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η έναρξη της περιόδου των βροχών και το ενδεχόμενο πλημμυρών αυξάνει τους φόβους ότι περιοχές της Γάζας ίσως να μετατραπούν σε λίμνες και οι άστεγοι θα βρεθούν ξαφνικά μέσα σε λασπόνερα.

Ο μεγαλύτερος φόβος όμως, είναι να επιβαρυνθεί το αποχετευτικό σύστημα του πυκνοκατοικημένου θύλακα της Μέσης Ανατολής και μολυσμένα νερά να καλύψουν πολλά σημεία στη Γάζα και να προκαλέσουν τη μετάδοση ασθενειών.

Σε ένα καταφύγιο των Ηνωμένων Εθνών στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, η βροχή προκάλεσε απόγνωση στους εκτοπισμένους ανθρώπους, που βρήκαν τα ρούχα τους να έχουν βραχεί.

«Μέναμε σε ένα τσιμεντένιο σπίτι και τώρα βρισκόμαστε σε μία σκηνή», δήλωσε η Φαγιέζα Σρουρ, η οποία αναζήτησε την ασφάλεια στον νότο, αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του επιχείρηση, απαντώντας στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς, που εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα.

«Οι μουσαμάδες, η τέντα και τα ξύλα δεν θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε πλημμύρα… Οι άνθρωποι κοιμούνται στο πάτωμα, τι θα κάνουν; Πού θα πάνε;».

Ο χειμώνας είναι βροχερός και κρύος στη Γάζα και ο θύλακας πλήττεται πολλές φορές από πλημμύρες.

Ένας άλλος εκτοπισμένος από τη Γάζα, ο Καρίμ Μρέις, δήλωσε πως οι άνθρωποι στα καταφύγια προσεύχονται προκειμένου η βροχή να σταματήσει.

«Αυτά τα παιδιά, αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι ηλικιωμένοι προσεύχονται στον Θεό να μην βρέξει», είπε. «Εάν αυτό γίνει θα είναι πολύ δύσκολο και τα λόγια δεν θα μπορούν να περιγράψουν την ταλαιπωρία μας».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γάζα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αυξανόμενο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν προβλήματα στο υγειονομικό σύστημα, περιορίζοντας την πρόσβαση στο καθαρό νερό και οδηγώντας τους ανθρώπους να συνωστίζονται στα καταφύγια.

Σήμερα, εξέφρασε ανησυχία σχετικά με την προοπτική η βροχή να προκαλέσει πλημμύρες επιβαρύνοντας το ήδη κατεστραμμένο αποχετευτικό σύστημα.

In spite of everything they are going through, the children of Gaza find a reason to be happy thanks to the rain. This is a nation that can never be defeated because it has love in its heart. pic.twitter.com/epIDK4gRtJ