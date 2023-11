Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από κάμερες παρακολούθησης του νοσοκομείου αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και δείχνει ομήρους να μεταφέρονται στο εσωτερικό του στις 7η Οκτωβρίου.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν. Σε άλλο βίντεο, ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

IDF releases surveillance camera footage from Shifa Hospital showing Hamas terrorists bringing a Nepali and Thai citizen who were abducted from Israel on October 7. pic.twitter.com/nmjlzkEdHw