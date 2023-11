Βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα το απόγευμα της Παρασκευής (03/11) με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών καθώς χτυπήθηκε κομβόι ασθενοφόρων.

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε την Παρασκευή ότι ένα ισραηλινό χτύπημα έπληξε μια συνοδεία ασθενοφόρων, η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας σκότωσε πολλούς ανθρώπους κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής.

Μια κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν “μια συνοδεία ασθενοφόρων που μετέφερε τους τραυματίες”, ενώ το υπουργείο Υγείας είπε ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στην πόλη της Γάζας.

Ένας δημοσιογράφος του AFP στο σημείο λέει ότι είδαν πολλές σορούς δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο.

