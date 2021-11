Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης «Όμικρον». Αν και ακόμα δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το νέο αυτό στέλεχος του κορονοϊού, αυτό – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό και να παρουσιάζει περισσότερες παραλλαγές από την μετάλλαξη «Δέλτα».

Σε χάρτη του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος συγκεντρώνει στοιχεία για τις μεταλλάξεις «Όμικρον» και «Δέλτα» του κορονοϊού, φαίνεται ότι η πρώτη έχει πολλές περισσότερες παραλλαγές. Το γράφημα – χάρτης δημιουργήθηκε από επιστήμονες στην Ιταλία, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι πολλές παραλλαγές που καταγράφονται στην μετάλλαξη «Όμικρον» είναι συγκεντρωμένες κυρίως σε μια περιοχή της πρωτεϊνης που αλληλεπιδρά με τα ανθρώπινα κύτταρα.

«Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτές είναι πιο επικίνδυνες, απλώς ότι ο ιός έχει προσαρμοστεί περαιτέρω στο ανθρώπινο είδος, δημιουργώντας μία ακόμα παραλλαγή» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του Bambino Gesu στην Ρώμη. Εξηγούν δε ότι μελλοντικές μελέτες θα αποκαλύψουν εάν η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι τελικά ουδέτερη, λιγότερο επικίνδυνη ή περισσότερο επικίνδυνη.

«Η ερευνητική ομάδα εστίασε στην αναζήτηση μεταλλάξεων στην τρισδιάστατη δομή της πρωτεϊνης ακίδας» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Claudia Alteri, καθηγήτρια Κλινικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και ερευνήτρια στο Bambino Gesu. Η εικόνα παρήχθη από τη μελέτη των δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η επιστημονική κοινότητα για την αλληλούχιση αυτής της νέας παραλλαγής, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Μποτσουάνα, τη Νότια Αφρική και το Χονγκ Κονγκ.

«Αυτή η εικόνα περιγράφει τις μεταλλάξεις της Όμικρον αλλά δεν προσδιορίζει τον ρόλο της… Τώρα είναι σημαντικό να καθορίσουμε μέσω εργαστηριακών πειραμάτων εάν ο συνδυασμός αυτών των μεταλλάξεων μπορεί να έχει αντίκτυπο στη μεταδοτικότητα ή την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, για παράδειγμα», επισημαίνει η Claudia Alteri.

The new Covid variant Omicron has many more mutations than the Delta variant, according to a first “image” of this new variant initially detected in South Africa, produced and published by the prestigious Bambino Gesu hospital in Rome https://t.co/qf3UA02zrC