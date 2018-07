«Μέθυσε» το twitter με το… τρέκλισμα του Γιούνκερ! «Και το ασετόν της Μελάνια ήπιε!»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εμφανίζεται σε αυτή την κατάσταση. Που μόνο θλίψη προκαλεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Κομισιόν φέρεται να είναι μεθυσμένος σε επίσημη εκδήλωση.

Αυτή τη φορά, οι εικόνες ήταν πιο σοκαριστικές από τις προηγούμενες. Ένας άνθρωπος ανήμπορος να σταθεί, πόσω δε μάλλον να περπατήσει χωρίς να τον υποβαστάζουν. Να τρεκλίζει και να μοιάζει… τύφλα.

Θυμηθείτε πως εμφανίστηκε στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Και πως είχε εμφανιστεί… άλλες φορές

The president of the European Commission, Jean-Claude Juncker. Drunk – 3 episodes. Rīga, Rome, Brussels.

People in normal societies who like to drink a lot of alcohol are not allowed to drive cars, but this kind of person runs the European Commission at the highest level of EU. pic.twitter.com/xuqkhgaaMm — Otto Ozols (@OttoOzols) July 12, 2018

Η επίσημη «απάντηση» της Κομισιόν πως ο Γιούνκερ δεν ήταν μεθυσμένος αλλά αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα με την ισχιαλγία και πως ένα τροχαίο που είχε πριν χρόνια του έχει αφήσει χρόνια προβλήματα, δεν έπεισε κανέναν.

Κυρίως, δεν έπεισε τους χρήστες του twitter. Ατάκες όπως «και το ασετόν της Μελάνια ήπιε» και «στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σερβίρουν μπόμπες» και «το παθαίνει συχνά ισχιαλγίες γιατί σκύβει να πιάσει το μπουκάλι» ήταν από τις πιο ήπιες που γράφτηκαν.

Τα tweets «φωτιά» για τον μεθυσμένο Γιούνκερ

Και το ασετόν της Μελάνια ήπιε ο Γιούνκερ — La_Kappa (@La_Kappa_) July 12, 2018

Στη συνοδο του Νατο πρεπει να σερβιρουν μπομπες.

Γι αυτο τον πειραξε τον Γιουνκερ ρε μαλακα — megalosgazmas (@megalosgazmas) July 12, 2018

Όταν γίνω πρωθυπουργός θα φέρω το Γιουνκέρ επίσημο καλεσμένο κ δοκιμαστή κρασιών σε όλα τα πανηγύρια τον δεκαπενταύγουστο — ⚽Ένας Γιώργος 🏆🇦🇷 (@ggkriniaris) July 12, 2018

Στο βίντεο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ζάεφ πρωταγωνιστεί στη διάσωση από κατάρρευση του παραπαίοντα Γιουνκέρ.

Μου θύμισε λίγο τους γαμπρούς που πάνε 1η φορά στα πεθερικά και θέλουν να κάνουν καλή εντύπωση. — mazianos (@mazianos) July 13, 2018

Αν σας πιάσουν πιωμενους για αλκοτεστ να πείτε κι εσείς στον αστυνομικό ότι έχετε ισχιαλγια κι αν δεν σας πιστέψει δείξτε του το βίντεο με τον Γιούνκερ — Petros Kranias (@PetrKran) July 12, 2018

Ισχυαλγία ο Γιουνκερ pic.twitter.com/zaJbUwuXaU — Ivan o Tromeros 🏴‍☠️ (@Ivan_oTromeros) July 12, 2018

Εγώ πάντως τον καταλαβαίνω τον Γιουνκερ..δεν μπορείς να τους αντέξεις όλους αυτούς αν δεν έχεις πιει!🍶🥃🍷🍺 pic.twitter.com/1kAkOVWACw — Angel (@aggeliki_desli) July 12, 2018

Νόμιζα ότι ήταν αλητεία όταν έβγαινα έτσι από το Αρτανα στην Πετρούπολη, αλλά ο Γιούνκερ το έκανε σε Σύνοδο του ΝΑΤΟ. #Juncker — Γιάννης Α-Γιάννης (@BrazucaWhore) July 12, 2018

Ο Γιούνκερ ό,τι αμπέλι έχει απ`εδώ μέχρι τη Νορβηγία το έχει πιει. — RAJA (@toshidram) July 12, 2018

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ όταν ήτανε μικρός έπεσε στο βαρέλι με το "Ό,τι πίνεται το πίνω" — IACOVOS CHARALAMBOUS (@IACOVOSCH) July 12, 2018

πηγές της Κομισιόν εξήγησαν ότι η κατάσταση του Γιουνκέρ οφέιλεται σε πρόβλημα ισχιαλγίας που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημαχαχαχαχαχαχαχαχα — ⚽Ένας Γιώργος 🏆🇦🇷 (@ggkriniaris) July 12, 2018

Εγώ το πίνω και το λέω

και γίνουμαι στουπί

– και δε με νοιάζει αγάπη μου,

ο κόσμος τι θα πει!

(Από την ομιλία του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ) https://t.co/6E6BMaHtRX — Πάνος Ζέρβας (@panos2222) July 12, 2018

-Κε Γιουνκερ παίζετε σκακι;

-Ναι ένα ουισκακι θα το πινα — Ivan o Tromeros 🏴‍☠️ (@Ivan_oTromeros) July 12, 2018

– Σουρωσα

-Πολυ?

– 0.3 γιουνκερ — ΑρχιΠίθηκας (@monkey_13th) July 12, 2018

Παθαίνει συχνά κρίσεις ισχυαλγίας σχολίασαν τα ξένα ΜΜΕ για τον Γιούνκερ,εμ τόσες φορές που σκύβει να πιάσει το μπουκάλι, λογικό το βρίσκω ΝΑΤΟ — alekoglou katerina (@alekogloukateri) July 13, 2018

Ναι ρε, μεθυσμένος ήταν ο Γιούνκερ γιατί δεν αντέχει τις απαιτήσεις Τραμπ γαι αύξηση των αμυντικών δαπανών της ΕΕ στο ΝΑΤΟ. Στα νηφάλια του, ζητά 10.000 συνοριοφύλακες για τη Frontex και τη δημιουργία ευρωστρατού. — adespotoolikis (@Adespotoolikis) July 12, 2018

Τι είναι αυτά ρεεε με το μεθύστακα Γιούνκερ ….. 😂😂😂😂😂 τουμπανεας από το μέσα Μάνη 😂😂😂😂😂δεν είναι για γέλια όμως — Δημήτρης -kalamata(ψυχοπαθής) (@1jalas) July 13, 2018

μπορεί ο Ιησούς να περπάτησε στο νερό αλλά ο #Γιούνκερ πλέει στη στεριά pic.twitter.com/gAbLj0vBI6 — Άφρων (@XL_parafron) July 12, 2018

Γιουνκερ γερα τα ποτηρια μας ψηλα — Kafros… (@O_Kafros) July 12, 2018

«Γι’ αυτό ξεράθηκε η… λίμνη»

Δεν ήταν φυσικά μόνο οι Έλληνες χρήστες του twitter που «γλέντησαν» τον πρόεδρο της Κομισιόν. Χαρακτηριστικό ένα tweet για τη λίμνη από… κρασί που ξεράθηκε όχι εξαιτίας της ζέστης αλλά του Γιούνκερ…

Εκτός από τα tweets που θέλησαν να διακωμωδήσουν την ντροπιαστική εικόνα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξαν και κάποια πιο… οργισμένα. Όπως αυτό: «Ο Γιούνκερ είναι ντροπή! Ασεβής προς τους Ευρωπαίους, αυτός ο κλόουν είναι ο πιο ισχυρός πολιτικός της ηπείρου μας!»

This is so shameful… Juncker, Chairman of European Commission being drunk as hell during Nato summit! Europe is being headed by bunch of unelected losers…

Project Europe is a disaster on all fronts! Immigration being no. 1#nomoreeurope https://t.co/vRoAYEcge4 — Marc P (@Marcput) July 13, 2018

I thought it was the hot weather was why the European wine lake dried up, it was Juncker after all. — Simon jb (@51MONB) July 12, 2018

#Juncker it's a bloody disgrace! Extremely disrepectfull to the Europeans, that this clown is the most powefull politician on our continent … — CM van Leiden (@CMvanLeiden) July 12, 2018

We leave it all to your boss Juncker and his mistress Jacky Daniels. — John (@chevalrick) July 12, 2018

Όπως και να έχει, η εικόνα ενός ανθρώπου που κρατά στα χέρια του τις τύχες τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων να παραπατά και να μην μπορεί να περπατήσει, μόνο θλιβερή μπορεί να είναι. Μόνο λύπη μπορεί να προκαλέσει. Λύπη όχι μόνο για τον ίδιο αλλά κυρίως για εκείνους που τον αφήνουν να εκτίθεται με τέτοιο τρόπο…