Κάθε άλλο παρά ανέφελη θα είναι η πορεία μέχρι την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των χωρών που επλήγησαν από την λαίλαπα του κορονοϊού.

Μπορεί η κοινή πρόταση Μέρκελ και Μακρόν να σκόρπισε χαμόγελα αισιοδοξίας στον ευρωπαϊκό Νότο, ωστόσο οι χώρες του Βορρά δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους κουβέντα.

Το επίδικο δεν είναι τόσο η βοήθεια ή το ύψος της, αλλά ο τρόπος που θα δοθεί. Με επιχορηγήσεις κι όχι δάνεια, λένε Μέρκελ και Μακρόν, κάνοντας πολλούς να μιλούν για ιστορική μέρα για την Ευρώπη.

Κατηγορηματικά διαφωνούν όμως Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία, που δεν θέλουν να ακούν κουβέντα για “αμοιβαιοποίηση” του χρέους και δείχνουν να αντιτείνουν η όποια βοήθεια να δοθεί με δάνεια και υπό όρους.

Σαν να το γνώριζε εκ των προτέρων η Κομισιόν, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δυό πλευρές, προτείνοντας και επιχορηγήσεις και δάνεια.

Απορρίπτοντας το “Ταμείο ανάκαμψης”, που πρότειναν χθες Γαλλία και Γερμανία για την παροχή βοήθειας προς τις πληγείσες από τον κορονοϊό χώρες-μέλη της ΕΕ, ο Αυστριακός καγκελάριος και αρχηγός του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς διαμήνυε σήμερα, μέσω Twitter, ότι “η θέση μας παραμένει αμετάβλητη”, και σημείωνε πως αντάλλαξε απόψεις με τους αρχηγούς των κυβερνήσεων της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, οι οποίος κρατούν επίσης αρνητική στάση.

Our position remains unchanged. We are ready to help most affected countries with loans. We expect the updated #MFF to reflect the new priorities rather than raising the ceiling.