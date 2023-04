Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εκφράστηκε με βαρύτατους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με αφορμή την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απάντησε ότι πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια πολιτικών τσαρλατάνων να διαστρεβλώσουν την Ιστορία, καταδικάζοντας την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του Τζο Μπάιντεν για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν σήμερα (24.4.2023) για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σήμερα, κάνουμε μια παύση για να θυμηθούμε τις ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Meds Yeghern —της γενοκτονίας των Αρμενίων— και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ».

«Ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή έκαναν πορείες προς το θάνατό τους» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν, αναφερόμενος επίσης «στο κακό του μίσους» και προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η απάντηση περί «πολιτικών τσαρλατάνων» του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προς τον Τζο Μπάιντεν είναι ιδιαίτερα προσβλητική, καθώς η Τουρκία πιέζει να αγοράσει F16 από την Ουάσινγκτον ενώ ήδη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εγκρίνει ένα προγενέστερο αίτημα αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, αξίας 260 εκατ. δολαρίων, από την Τουρκία.

«Όσοι επιμένουν επίτηδες στα λάθη τους προορίζονται να μείνουν στη μνήμη ως υποκριτές. Κανείς δεν θα τολμήσει να μας κάνει διάλεξη για την Ιστορία μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Twitter ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Yet another attempt by political charlatans to distort history!



Politically-driven statements cannot change the facts.



Those intentionally insisting on their mistakes are destined to be remembered as hypocrites.



No one shall dare to lecture us on our history. #1915events