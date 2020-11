Μια ελληνοαμερικανίδα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου – Ποια είναι η Τζένιφερ Ψάκι

Ο Τζο Μπάιντεν διάλεξε το επικοινωνιακό του επιτελείο και όλα τα πρόσωπα που επέλεξε είναι γένους θηλυκού. Δεν είναι αυτό, όμως, το θέμα. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ εμπιστεύτηκε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της προεδρίας του την ελληνοαμερικανίδα Τζένιφερ Ψάκι, πρώην εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών.

Η Τζένιφερ Ψάκι θεωρείται… βετεράνος. Επί κυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα (στην οποία ήταν αντιπρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν) ήταν διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου ενώ είχε αναλάβει και το ρόλο της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, με επικεφαλής τότε τον Τζον Κέρι.

Εκτός από την Τζένιφερ Ψάκι, ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε την 39χρονη, πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής της καμπάνια του, Κέιτ Μπέντινγκφελντ για τη θέση της διευθύντριας επικοινωνίας. Η υψηλόβαθμη σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία Μπάιντεν και Χάρις, η Σιμόν Σάντερς θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου της αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Μπάιντεν όταν ήταν αντιπρόεδρος Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ θα είναι η διευθύντρια επικοινωνίας της επόμενης πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν.

Οι Καρίν Ζαν-Πιέρ και Άσλι Ετιέν, οι οποίες είχαν θέσεις υψηλόβαθμων συμβούλων στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν θα αναλάβουν αντίστοιχα τις θέσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου και της διευθύντριας επικοινωνίας για την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ η Πίλι Τόμπαρ, η πρώην διευθύντρια για τα ισπανόφωνα ΜΜΕ του ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, θα αναλάβει τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941 November 29, 2020

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω σήμερα την πρώτη υψηλόβαθμη ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από γυναίκες. Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία σε ζητήματα επικοινωνίας, φέρνοντας διαφορετικές αντιλήψεις στη δουλειά τους, αλλά και μία κοινή δέσμευση για την καλύτερη ανοικοδόμηση της χώρας», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Η 41χρονη σήμερα Τζένιφερ Ψάκι χαρακτήρισε τη νέα της θέση ως ευκαιρία να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη με τον Αμερικανικό λαό. Σημείωσε επίσης ότι αυτή η επικοινωνιακή ομάδα είναι «η πιο διαφορετική ομάδα στην ιστορία και αποτελείται επίσης από έξι μητέρες μικρών παιδιών».

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in. — Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020

This is a team of some of the most talented, battle-tested communicators out there @KBeds, @K_JeanPierre, @SymoneDSanders, @AshleyEtienne09 @EAlexander, @pilitobar87—who are also all women, most diverse team in history and also 6 Moms of young kids — Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020

Ποια είναι η Τζένιφερ Ψάκι

Γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 1978 στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ. Η καταγωγή του πατέρα της, Δημήτρη, είναι από την Ελλάδα (έχει επίσης Ιρλανδέζικες και πολωνικές ρίζες) και συγκεκριμένα από τη Μεσσηνία. Μικρή, ήταν κολυμβήτρια αλλά στη συνέχεια την κέρδισε η πολιτική. Είναι παντρεμένη από το 2010 με τον Γκρέγκορι Μέχερ και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά.

Από την εποχή που ήταν εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (επί Κέρι, στη δεύτερη θητεία Ομπάμα) οι φήμες στην Ουάσινγκτον “φώναζαν” ότι η Τζένιφερ Ψάκι προοριζόταν για εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Στην προεδρική καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα, το 2008, ήταν επικεφαλής του γραφείου Τύπου του και τον συνόδευε σε όλες τις περιοδείες, ενώ μετά την εκλογή του τον ακολούθησε στον Λευκό Οίκο ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος του προέδρου.

Από την 1η Απριλίου του 2005 έως και τις 20 Ιανουαρίου του 2017 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τζένιφερ Ψάκι ήταν Διευθύτρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τις 31 Μαρτίου 2015 ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τρία χρόνια μετά την εκλογική νίκη του Ομπάμα «μεταπήδησε» στον ιδιωτικό τομέα αλλά επέστρεψε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου για την καμπάνια του 2012.

Όταν έφυγε ο Ομπάμα από τον Λευκό Οίκο, η Τζένιφερ Ψάκι εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Τον Φεβρουάριο του 2017 άρχισε να δουλεύει ως πολιτική αναλύτρια στο CNN αλλά πριν από μερικές μέρες εντάχθηκε στην ομάδα του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις που θα προετοίμαζε τη μεταβίβαση της εξουσίας. Όταν ο Δημοκρατικός υποψήφιος μπει στον Λευκό Οίκο, θα αναλάβει εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.