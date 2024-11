Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κόστα Ρίκα – Νεκροί πέντε επιβάτες

Μικρό αεροσκάφος με έξι επιβάτες συνετρίβη κοντά στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, την πόλη Σαν Χοσέ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άτομα.

Την είδηση της συντριβής του αεροσκάφους ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (25.11.24) η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters το μικρό αεροπλάνο που ταξίδευε προς την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, Σαν Χοσέ, συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας, δήλωσαν οι αρχές, σκοτώνοντας πέντε από τους έξι επιβάτες του.

Οι πυροσβέστες είπαν ότι εντόπισαν το κατεστραμμένο αεροσκάφος και επιβεβαίωσαν ότι οι περισσότεροι επιβαίνοντες έχουν χάσει τη ζωή τους.

Την ίδια στιγμή, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μία 31χρονη, η οποία επίσης επέβαινε στο μοιραίο αεροσκάφος.

